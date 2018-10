De Jong pislink over ‘bloopers’: ‘We lieten elkaar verzuipen’

De Graafschap werd dinsdagavond uitgeschakeld in de KNVB Beker door PEC Zwolle. Grote man aan de kant van de Blauwvingers was Zian Flemming, die vier keer scoorde namens het bezoek (2-5). Henk de Jong, trainer van de Doetinchemmers, is absoluut niet blij met de wijze waarop zijn ploeg operereerde.

“Het is geen schande om van PEC te verliezen, maar de manier waarop maakte het heel vervelend”, wordt de trainer van de Eredivisionist geciteerd door onder meer de Gelderlander. “We gaven de doelpunten op knullige wijze weg, er zaten echt bloopers bij. Gemaakte afspraken werden niet nagekomen, we lieten elkaar verzuipen.”

“Dat heeft ook met kwaliteit en gogme te maken”, vervolgt De Jong. “De zege op Excelsior (4-1, red.) van zaterdag gaf vertrouwen, maar daar heb ik vanavond niets van teruggezien. We staan weer met beide benen op de grond.” Stef Nijland onderstreept in gesprek met Omroep Gelderland de woorden van zijn trainer.

“Je zou denken dat we er van geleerd hebben. Maar het overkomt ons weer”, haalt de aanvaller bijvoorbeeld de 0-5 nederlaag tegen sc Heerenveen aan. “Je hamert er vooraf op en bespreekt alles. Maar we hebben totaal geen recht van spreken. Voetbal is een spel van fouten en daar hebben we er vanavond veel te veel van gemaakt.”