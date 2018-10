Peter Bosz nog altijd woedend: ‘Daar bleken die twee keiharde leugenaars’

Heracles Almelo en Vitesse treffen elkaar woensdagavond in de zestiende finales van de KNVB Beker. De laatste ontmoeting tussen beide Eredivisionisten in het bekertoernooi dateert van 23 september 2015 en Peter Bosz kan zich die wedstrijd nog goed herinneren. De toenmalige oefenmeester van Vitesse is nog altijd furieus over het optreden van de arbitrage toentertijd.

Bosz, die voor zowel Heracles als Vitesse heeft gewerkt, werd tijdens die wedstrijd weggestuurd oor arbiter Danny Makkelie. In eerste instantie weigerde hij naar de tribunes te gaan, omdat hij niet wist waarom hij weg moest. Het akkefietje ontstond toen Vitesse met negen man kwam te staan, na een rode kaart voor Marvelous Nakamba. Eerder was Renato Ibarra ook al weggestuurd. Uiteindelijk won Heracles in de verlenging met 4-1.

In gesprek met De Gelderlander noemt Bosz arbiter Makkelie en vierde man Edwin van der Graaf 'leugenaars'. "Ja, daar neem ik geen woord van terug", zegt hij onomwonden. Wat er gebeurde, sloeg volgens Bosz 'nergens op'. "Ik heb als voetballer veel slechte wedstrijden gespeeld en als coach genoeg slechte wedstrijden meegemaakt. Maar ik heb een scheidsrechter amper een wedstrijd zo slecht zien fluiten."

Bosz kreeg een schorsing van vier duels, maar accepteerde dat niet en moest voorkomen bij de tuchtcommissie van de KNVB. "Daar bleken die twee keiharde leugenaars", aldus de inmiddels clubloze trainer. "De straf is later ook teruggebracht naar twee wedstrijden. De zaak stonk aan alle kanten." Een van de leugens die Makkelie verteld zou hebben, gaat over het terugzetten van de stadionklok. Nadat de wedstrijd even stillag vanwege het incident met Bosz, werd de klok een paar minuten teruggezet.

"Dat gebeurde op bevel van Danny Makkelie", stelt Bosz. "De stadionspeaker is onschuldig. Hem werd dat opgedragen door de grensrechter, in opdracht van de scheidsrechter. Later ontkende Makkelie. Ik ken die stadionspeaker goed. Ik heb vijf jaar bij Heracles gewerkt. Zo zit die man niet in elkaar." Bosz kan er ook nu niet om lachen: het ergste vond hij dat Vitesse uiteindelijk werd uitgeschakeld. "We hadden plannen in de KNVB-beker. Die konden zo de prullenmand in."