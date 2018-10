Bronzen Kampioensschilden gaan naar Go Ahead Eagles en AZ

De allereerste individuele Bronzen Kampioensschilden in de Keuken Kampioen Divisie zijn verdeeld. Go Ahead Eagles-middenvelder Istvan Bakx is uitgeroepen tot Beste Speler van de eerste periode. Naast Bakx vielen ook Hobie Verhulst (Beste Keeper), John Stegeman (Beste Trainer) en Ferdy Druijf (Beste Talent) in de prijzen. Alle kampioensschilden worden bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van de betreffende speler of trainer uitgereikt.

De uitslag voor de verkiezing van ‘Beste Speler’ is gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs én op stemmen van de fans. Door het uitstekende spel van Bakx in de afgelopen negen wedstrijden is de middenvelder van Go Ahead Eagles met afstand op de eerste plek geëindigd. In de verkiezing liet hij de andere kanshebbers Mario Engels, Niek Vossebelt en teamgenoot Richard van der Venne achter zich.

Hobie Verhulst winnaar historische keepersprijs

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar ook voor de keepers een prijs te winnen, namelijk de prijs voor ‘Beste Keeper’ van de periode. GA Eagles-keeper Hobie Verhulst is in de allereerste verkiezing voor deze prijs als winnaar uitgeroepen. Hij wist in de verkiezing, die op precies dezelfde manier is opgebouwd als de verkiezing voor ‘Beste Speler’, Nick Olij (TOP Oss), Xavier Mous (SC Cambuur) en Roy Kortsmit van periodekampioen Sparta Rotterdam voor te blijven. Zowel het merendeel van de trainers en aanvoerders als het merendeel van de fans vond Verhulst dé uitblinker tussen de palen van de 1e periode.

Prijs voor Beste Trainer naar Stegeman, Druijf Beste Talent

Naast de prijs voor Beste Speler en Beste Keeper gaat ook de prijs voor Beste Trainer naar Deventer. Go Ahead Eagles-trainer John Stegeman is door collega-trainers en aanvoerders verkozen tot Beste Trainer van de eerste periode. Met zijn ploeg voert hij momenteel de ranglijst aan in de Keuken Kampioen Divisie.

AZ-parel Ferdy Druijf is door de trainers en aanvoerders van de Keuken Kampioen Divisie-clubs verkozen tot Beste Talent. De spits van de Alkmaarders liet in de eerste periode zien een uitmuntende doelpuntenmachine te zijn. De twintigjarige aanvalsleider scoorde in de eerste periode liefst negen keer in negen wedstrijden. Hij scoorde in de eerste twee wedstrijden ook tweemaal, maar die wedstrijden tellen niet mee in de eerste periode. Met die prestatie heeft hij niet alleen het Bronzen Kampioensschild voor Beste Talent weten te bemachtigen, hij ontvangt ook de prijs voor Topscorer van de eerste periode.