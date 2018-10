Karius weer onderwerp van gesprek: ‘Complete onzin! Dit is absoluut onjuist’

Loris Karius wordt momenteel door Besiktas voor twee seizoenen gehuurd van Liverpool, maar de geruchten gaan dat de Turkse topclub de samenwerking vroegtijdig wil beëindigen. De 25-jarige doelman heeft weliswaar een basisplaats bij Besiktas, maar de Duitser kan nog niet een onuitwisbare indruk maken.

Karius werd in mei van dit jaar wereldnieuws door in de Champions League-finale twee keer in de fout te gaan, waardoor Real Madrid met 3-1 zegevierde over Liverpool. Deze zomer kwamen de Engelse topclub en Besiktas een huurdeal overeen, waarbij laatstgenoemde club de optie heeft bedongen om Karius definitief over te nemen.

De sluitpost ging onlangs tijdens het Europa League-duel met Mälmo FF weer in de fout, waardoor de positie van Karius bij Besiktas wankel zou zijn. Zaakwaarnemer Florian Goll benadrukt echter dat er niets van de verhalen klopt. “Complete onzin! Dit nieuws is absoluut onjuist”, wordt de belangenbehartiger geciteerd door Goal.

“Loris is momenteel op huurbasis actief bij Besiktas voor de komende twee jaar. Dat is de situatie. De club heeft geen intentie om de huurdeal vroegtijdig stop te zetten. Het is een feit dat Loris de duidelijke nummer één onder de lat bij Besiktas is. Hij heeft iedere wedstrijd gespeeld en heeft goede optredens achter de rug”, aldus Goll.