Update: Bayern moet het wekenlang doen zonder Thiago Alcántara

De moeizame bekerzege op SV Rödinghausen (1-2) leidde bij Bayern München amper tot vrolijke gezichten. De nieuwe blessure bij Thiago Alcántara zorgde zelfs voor enige onrust in het kamp van de topclub. De Spanjaard, die in het verleden lange periodes in de ziekenboeg verkeerde, viel dinsdag een kwartier voor tijd uit met een blessure aan zijn enkel. Hij verliet het stadion op krukken.

“We moeten de diagnose nog afwachten, maar het ziet er niet goed uit. Hij heeft op dit moment veel pijn”, verzuchtte trainer Niko Kovac. Bayern miste in de bekerwedstrijd tegen de vierdeklasser al een flink aantal spelers. Arjen Robben ontbrak wegens rugklachten en ook James Rodríguez, Jerome Boateng, Mats Hummels, Kingsley Coman en Corentin Tolisso ontbraken.

“We komen met steeds minder spelers te staan”, erkende Kovac. Tegen Rödinghausen kwam Bayern via treffers van Sandro Wagner en Thomas Müller snel op voorsprong. Daarna geloofde de ploeg van Kovac het wel. Renato Sanches schoot in de 23e minuut uit een strafschop nog op de lat.

Kovac zag dat Bayern het zichzelf moeilijk maakte door de score niet verder op te voeren. “We moeten hier een derde en een vierde doelpunt maken, dan gaan we ook niet twijfelen. Nu brachten we onszelf in moeilijkheden”, zei de Kroaat. “Na de 0-2 stierven we in schoonheid. We verstuurden simpelweg te veel foute passes, waardoor we de tegenstander terug in de wedstrijd hielpen.”

Update 31 oktober 13.22 uur - Bayern moet het wekenlang doen zonder Thiago Alcántara

Thiago Alcántara is enkele weken uitgeschakeld, zo meldt Bayern München woensdag via de officiële kanalen. De middenvelder liep dinsdag in het bekerduel met SV Rödinghausen een enkelblessure op en moest met krukken het stadion verlaten. Het is onduidelijk of de middenvelder het Champions League-duel met Ajax op 12 december redt.