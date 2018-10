PSV wil herhaling voorkomen: ‘Ze komen nooit meer het stadion in’

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag taakstraffen tegen drie fans van PSV voor het afsteken van rookpotten. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd tegen Ajax in het Philips Stadion op 23 april 2017. Door de potten ontstond er dikke, zwarte rook die voor veel paniek zorgde op de tribune.

Tegen de hoofdverdachten van het rookpotten-incident zijn bij de rechtbank maandag celstraffen van respectievelijk acht en twaalf maanden geëist. In totaal zijn acht PSV-supporters vervolgd voor de actie met de rookpotten. Toon Gerbrands wil zich niet over de strafeisen uitlaten. PSV doet er alles aan om herhaling te voorkomen, ook omdat het incident nog veel dramatischer had kunnen aflopen.

“Die twee hoofdverdachten komen nooit meer het stadion in bij ons en die anderen hoeven we hier voorlopig ook niet meer te zien. Ik heb na die gebeurtenissen met deskundigen gesproken en toen gezegd dat we aan een ramp zijn ontsnapt. Er hadden echt doden kunnen vallen, dus ik ben het er helemaal mee eens dat het zo serieus is opgepakt”, vertelt de algemeen directeur van PSV in gesprek met Omroep Brabant. “Er zijn grenzen en die zijn hier zwaar overschreden.”

Op bepaalde plekken in het stadion worden toeschouwers nu steeds gefouilleerd als ze naar binnen gaan, ook als ze al eerder binnen waren. “Dat hebben we wat aangescherpt, maar in alle redelijkheid. De mannen legden de potten een week van tevoren in het vrouwentoilet. Daar mogen we geen camera ophangen. Dit was wel een bizar verhaal, vind ik zelf, maar we gaan het maximale doen voor de veiligheid van de mensen.”