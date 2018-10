‘Negen spelers van Ajax vertegenwoordigen waarde van 253 miljoen euro’

Na dit seizoen zal Ajax wel doen wat het in de zomer bewust naliet: spelers voor veel geld verkopen, zo voorziet het Algemeen Dagblad woensdag. Volgens het dagblad overstijgt de geschatte transferwaarde van wat 'het meest waardevolle Ajax ooit' genoemd kan worden, een kwart miljard euro.

Het Algemeen Dagblad zet woensdag negen spelers uit de selectie van Erik ten Hag op een rijtje die gezamenlijk 253 miljoen euro waard zijn en waarvan het aannemelijk is dat zij gaan vertrekken. De transferwaarde van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong wordt van elk op zestig miljoen euro geschat. De verwachting is dat de 19-jarige verdediger en de 21-jarige middenvelder na dit seizoen de gelederen van de Amsterdamse club gaan verlaten.

Hakim Ziyech leek Ajax afgelopen zomer te gaan verlaten, maar staat nog steeds op de loonlijst. Een transfer van de Marokkaans international voor dertig miljoen euro is niet ondenkbaar, mits hij zijn huidige vorm vasthoudt. Ajax investeerde bijna twee jaar geleden fors in David Neres. De Braziliaan werd voor zestien miljoen euro vastgelegd en de verwachting is dat men in de toekomst 25 miljoen euro kan vangen.

De transferwaarde van Kasper Dolberg is door zijn blessureleed van voorheen lastig in te schatten. Hij is in de hiërarchie weer de eerste spits van Ajax en zou momenteel twintig miljoen euro waard zijn. Ook voor spelers als André Onana, Donny van de Beek (beiden achttien miljoen euro) en Nicolás Tagliafico (zestien miljoen euro) kan Ajax een mooi bedrag toucheren, terwijl de transferwaarde van de dit seizoen doorgebroken Noussair Mazraoui op zes miljoen euro wordt geschat.