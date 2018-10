Overmars geniet: ‘Ze hebben de club echt nieuw leven ingeblazen’

Voor Marc Overmars en Erik ten Hag heeft de bekerwedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles van woensdagavond een bijzondere lading. De directeur spelersbeleid van Ajax was in Deventer als speler en later als hoofd technische zaken werkzaam, terwijl Ten Hag bij de Keuken Kampioen Divisie-club voor het eerst als hoofdtrainer op eigen benen stond. Overmars koestert nog altijd warme gevoelens voor zijn eerste profclub.

“Bij Go Ahead Eagles ben ik als dertienjarige jongen binnengekomen. Ik kwam in het internaat en heb in die jaren de basis gelegd voor mijn voetballoopbaan”, vertelt Overmars in De Telegraaf. Later als beleidsbepaler in Deventer legde hij Ten Hag vast als trainer en dwong men promotie naar de Eredivisie af. “Het is een bolwerk dat eigenlijk in de Eredivisie thuishoort, omdat Deventer een echte voetbalstad is”, beaamt Ten Hag, die in 2012/13 in De Adelaarshorst voor de selectie stond.

Go Ahead Eagles gaat onder leiding van John Stegeman aan kop in de Keuken Kampioen Divisie, tot plezier van Overmars. “Ze groeien, hebben het stadion verbouwd en elke week zitten er negenduizend man op de tribunes. Dit jaar pakken ze het weer fantastisch op.” Overmars wijst op de belangrijke rollen voor technisch manager Paul Bosvelt, assistent-trainer Marco Heering en Stegeman. “Zij hebben de club echt nieuw leven ingeblazen", stelt de oud-voetballer.

“Vanuit een heel moeilijke situatie kwamen ze. Dat hebben ze meteen weten om te draaien. En dat in een zwaar deelnemersveld, want dat heeft de Eerste Divisie. Ze spelen goed voetbal en het is een betrouwbaar team. Dat is knap.” Go Ahead won dit seizoen liefst negen van de twaalf duels in alle competities. Bij Jong AZ (3-2) werd de enige nederlaag geleden; NEC (1-1) en Sparta Rotterdam (2-2) hielden de koploper van de Keuken Kampioen Divisie op een gelijkspel.