Pijnlijke wissel bij PSV: ‘Ik wil het nu niet hebben over mijn toekomst’

Bart Ramselaar was dinsdag de aanvoerder van PSV in het bekerduel met streekgenoot RKC Waalwijk (2-3). De middenvelder, een van de weinige spelers met ervaring in het B-elftal van Mark van Bommel, werd als eerste naar de kant gehaald door de oefenmeester, bij een 1-1 stand. Een wissel die Ramselaar naar eigen zeggen niet zag aan komen.

“Dat was natuurlijk pijnlijk voor mij, maar ik moet harder werken", vertelde Ramselaar in gesprek met FOX Sports. “Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar soms lukt het gewoon niet. Ik weet niet waar het aan ligt, dat moeten we analyseren, maar ik denk dat we als team vandaag (dinsdag, red.) zeer hebben gefaald.

“De trainer heeft verder niks gezegd en het was heel erg stil in de kleedkamer. Daar komen we de volgende training wel op terug denk ik.” Ramselaar zit niet op medelijden te wachten. “Het is gewoon heel slecht. Dat moeten we accepteren en we moeten ons schamen. We moeten keihard knokken en verder gaan", claimde de ex-speler van FC Utrecht. "Ik probeer me altijd te bewijzen. Dat probeer ik elke dag op de trainingen en in de wedstrijden, maar het is frustrerend dat het niet lukt.”

“Nu wil ik het ook niet hebben over mijn toekomst”, besloot de middenvelder. “Ik probeer altijd hard te werken en natuurlijk is het frustrerend als je weinig speelt. Alleen had ik het vandaag wel moeten laten zien, dat is zeker.” De 22-jarige Ramselaar komt dit seizoen maar weinig in de plannen van Van Bommel voor. Hij stond dinsdag voor de zesde keer op het veld. In zijn vijf voorgaande optredens in de hoofdmacht in 2018/19 kwam hij niet verder dan in totaal 134 minuten.