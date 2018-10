‘We hebben hem gehaald omdat hij bij Ajax gemakkelijk scoorde’

PEC Zwolle plaatste zich donderdagavond voor de achtste finales van de KNVB Beker. In Doetinchem was Zian Flemming de grote man. Hij maakte er liefst vier in de 2-5 zege van de ploeg van John van ‘t Schip op De Graafschap. “Een bijzondere avond. Voor mij persoonlijk natuurlijk vooral”, erkende Flemming in gesprek met RTV Oost.

“Met deze goals die er aan de lopende band invliegen. Voor mij voor het eerst in het profvoetbal. Dus eigenlijk een avond die je niet zal vergeten”, besefte Flemming, die duidelijk zijn visitekaartje aan Van ’t Schip heeft afgegeven. “Dat is onze job, het de trainer zo moeilijk mogelijk maken. Hij heeft er nu een optie bij. Wat de trainer uiteindelijk doet, moet hij zelf weten”, citeerde de Stentor.

“Daar heeft-ie zijn papiertje voor gehaald. Ik ga knokken en laten zien dat hij mij op moet stellen. Het maakt mij echt niet uit op welke positie ik speel, maar het is in principe wel duidelijk dat ik meer ben dan alleen een gelegenheidsspits.” Van ’t Schip was niet verbaasd over de scoringsdrift van Flemming. “Wij hebben deze jongen ook gehaald omdat we weten dat hij bij Ajax gemakkelijk scoorde en daar bovendien liet zien op meerdere posities uit de voeten kon”, reageerde de trainer van de Zwollenaren.

“Na de voorbereiding, waarin hij sterk speelde en ook veel scoorde, was Zian even zoekende. Maar tegen Heracles vond ik hem alweer goed spelen en wat hij vandaag liet zien met vier goals was natuurlijk geweldig.” PEC was in de eerste ronde van de KNVB Beker te sterk voor de amateurs van Staphorst (0-1).