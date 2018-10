‘Laat Feyenoord maar naar Amsterdam komen, dat lijkt me prachtig’

De amateurs van AFC zorgden dinsdagavond in de tweede ronde van de KNVB Beker voor een stunt door TOP Oss (1-0) te verslaan. Yordi Teijsse maakte na ruim een uur spelen in het Olympisch Stadion het enige doelpunt tegen de eerstedivisionist: 1-0.

In de eerste ronde zorgde AFC ook al voor een stunt. Daarin haalden de Amsterdammers met 5-0 uit tegen Telstar. Dinsdag was de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie het slachtoffer. “We zijn in ieder geval een van de stuntploegen, ja”, vertelde AFC-trainer Uli Landvreugd in gesprek met FOX Sports.

“We wisten dat het mogelijk was. Het was een zware pot, maar we wisten dat we heel veel kans hadden.” Landvreugd geniet van de succesreeks van AFC, dat nu twee profclubs heeft uitgeschakeld. “De overwinning op Telstar was al mooi, maar het is helemaal prachtig dat we in dit hele mooie stadion winnen."

Als het aan Landvreugd ligt, komt er een Rotterdamse club naar de hoofdstad in de achtste finales. “Ik hoop op Feyenoord in het Olympisch Stadion. Laat ze maar naar Amsterdam komen, dat lijkt me prachtig.”