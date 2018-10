Uitblinker Flemming gidst PEC Zwolle met vierklapper naar volgende ronde

Zian Flemming heeft PEC Zwolle hoogstpersoonlijk naar de volgende ronde van de KNVB Beker geloodst. De aanvaller was in de eerste helft van het uitduel met De Graafschap drie keer trefzeker en zorgde zodoende voor een relatief gemakkelijke avond op De Vijverberg voor de ploeg van trainer John van 't Schip: 2-5.

De eerste treffer maakte Flemming na bijna een kwartier spelen. Bij een tegenaanval zocht Denis Genreau Flemming bij de tweede paal. Laatstgenoemde twijfelde niet en opende de score: 0-1. Nog geen tien minuten later mocht Flemming weer juichen. De voormalig Ajacied dribbelde aan de rechterkant naar binnen en schoot vervolgens raak in de korte hoek: 0-2.

Vlak voor het rustsignaal maakte Flemming zijn hattrick compleet. De jongeling profiteerde van een te korte terugspeelbal, omspeelde doelman Agil Etemadi en kon vervolgens in een leeg doel gemakkelijk scoren: 0-3. Flemming was zodoende de eerste speler van PEC Zwolle die een hattrick maakte sinds Lars Veldwijk in september 2015 tegen Excelsior.

In de tweede helft leek Javier Vet De Graafschap weer hoop te bieden met een rake kopbal, maar Mike van Duinen was namens het bezoek snel daarna weer trefzeker. Younes Namli zag Van Duinen vrij staan en de aanvaller aarzelde niet: 1-4. Na ruim een uur spelen kwam de thuisploeg met een goed uitgespeelde corner en een alerte Erik Bakker nog op 2-4.

Flemming was echter nog niet klaar met de wedstrijd en produceerde twintig minuten voor tijd ook zijn vierde doelpunt. De aanvaller kopte een voorzet van Van Duinen binnen en zorgde ervoor dat de marge weer op drie goals stond: 2-5. Na de zoveelste tegenvaller voor De Graafschap kwam het duel in rustiger vaarwater terecht en kon Zwolle eenvoudig stand houden.