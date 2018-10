PSV-beul lacht: ‘Toch mooi dat je je kan meten met Barcelona en Inter’

RKC Waalwijk zorgde dinsdagavond voor een stunt door in de tweede ronde van de KNVB Beker PSV uit te schakelen: 2-3. Trainer Mark van Bommel besloot in het Philips Stadion met zijn reserves voor de dag te komen en dat heeft RKC vakkundig afgestraft, zo luidt de conclusie van Darren Maatsen, die twee keer scoorde.

“Het is toch mooi”, zegt de aanvaller na afloop voor de camera van FOX Sports. “We zijn de enige ploeg die PSV tot nu toe heeft laten verliezen. En dan op deze manier! Het was een mooi avondje", aldus Maatsen, die van verslaggever Jan Joost van Gangelen eraan wordt herinnerd dat Barcelona en Internazionale ook hebben gewonnen van PSV.

"Toch mooi dat je je kan meten met Barcelona en Inter", grapt de aanvaller, die constateert dat RKC koel bleef onder de snelle tegentreffer van Érick Gutiérrez. “We zijn niet in de war geraakt van die vroege treffer, maar ik voelde de bui al hangen. We hebben het boven verwachting gedaan. Voor rust kwamen we nog op gelijke hoogte dus we gingen met een goed gevoel rusten.”

“Wonder boven wonder hebben we de overwinning over de streep kunnen trekken. We hebben dit met z'n alle gedaan, met Fred Grim (trainer, red.) aan de leiding”, besluit Maatsen. Naast de aanvaller was ook Ingo van Weert trefzeker voor de bezoekende ploeg. Namens de regerend landskampioen vonden Gutiérrez en Mauro Júnior het net.