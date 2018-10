Van Bommel blijft zwaar teleurgesteld achter: ‘Dat is het enige excuus’

PSV werd dinsdagavond in de tweede ronde van de KNVB Beker op een sensationele nederlaag getrakteerd. In Eindhoven legde de tweede keuze van de ploeg van trainer Mark van Bommel het af tegen RKC Waalwijk: 2-3. "We zijn duidelijk niet zo ver als ik had gedacht", zei Van Bommel na afloop, in gesprek met FOX Sports. De oefenmeester van PSV had liefst elf wijzigingen doorgevoerd in de basisopstelling, ten opzichte van het competitieduel met FC Groningen (1-2).

"Dit is zwaar teleurstellend. Het enige excuus is dat deze spelers weinig spelen en weinig samen spelen. Verder kan ik het niet verklaren, want wij zijn op elke positie beter”, oordeelde Van Bommel, die na een uur Bart Ramselaar naar de kant haalde. De middenvelder was nota bene een van de weinige ervaren spelers in de basisopstelling.

"Maar ik vond hem zeker niet de minste", benadrukte Van Bommel. "Ik had ze alle elf wel kunnen wisselen. Alleen spits Matthias Verreth moet ik een compliment geven, en Dirk Abels. Die jongens hebben gedaan wat ze moesten doen. Ik vond ons apathisch. Ik heb dat nog geprobeerd recht te zetten, maar dat lukte niet meer. Ik ben na afloop rustig tegen de jongens gebleven. Donderdag zien we elkaar weer."

PSV kwam al binnen een minuut op voorsprong door Érick Gutiérrez. Na een klein half uur zorgde Ingo van Weert voor de gelijkmaker van RKC. Een kwartier voor tijd bracht Mauro Júnior de thuisploeg op 2-1, waarna Darren Maatsen RKC in de extra tijd wederom op gelijke hoogte bracht. In de verlenging bezorgde Maatsen de Waalwijkers ook de winst.