PSV schaamt zich kapot na uitschakeling: ‘Met zijn allen gefaald’

PSV zette zichzelf dinsdagavond in de KNVB Beker voor eigen publiek voor schut. Een gelegenheidsploeg van de regerend landskampioen nam het in de tweede ronde tegen RKC Waalwijk veel te makkelijk op. De thuisclub verspeelde twee keer een voorsprong en ging in de verlenging pijnlijk onderuit: 2-3. De club uit de Keuken Kampioen Divisie had in de eerste ronde ook al Eredivisionist NAC Breda uitgeschakeld (2-0).

"We kunnen dit alleen onszelf verwijten", zei doelman Eloy Room, die in de competitie de tweede keus is achter Jeroen Zoet, in gesprek met FOX Sports. "Natuurlijk schamen we ons. Dit moeten we gewoon winnen." Mark van Bommel voerde liefst elf wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van het competitieduel met FC Groningen (1-2-zege).

"We starten nog goed en scoren meteen. Dan hoop je dat je op die manier doorgaat, maar dat gebeurde helaas niet", constateerde Room. "We hebben niet op een PSV-waardige manier gespeeld. Als je wil winnen, moet je alles geven. We hebben met zijn allen gefaald. Als je wint, doe je dat ook met zijn allen."

Darren Maatsen was de gevierde man bij RKC. Hij scoorde tweemaal; de andere RKC-treffer kwam op naam van Ingo van Weert. Voor de B-ploeg van PSV waren Erick Gutiérrez en Mauro Júnior trefzeker.

"De goals vallen gewoon te gemakkelijk", vervolgde Room. "Het waren veel kleine dingen waar we niet scherp op waren. We maakten veel fouten, waren erg slordig en hadden veel foute passes. Als je zo de wedstrijd in gaat, gaat het niet goedkomen."