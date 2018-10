FC Twente, Cambuur en Roda met veel moeite langs amateurs

FC Twente, Roda JC Kerkrade en sc Cambuur mogen zich melden in de volgende ronde van de KNVB Beker. De drie clubs uit de Keuken Kampioen Divisie wisten dinsdagavond respectievelijk Noordwijk, Urk en HFC uit te schakelen. De Tukkers zorgden in de eerste helft al voor de noodzakelijke afstand tegen Noordwijk, terwijl Cambuur en Roda op hun beurt moeite hadden met Urk en HFC.

FC Twente - Noordwijk 4-2

De toeschouwers in De Grolsch Veste kregen in de eerste helft waar voor hun geld. In de eerste 25 minuten hielden de teams elkaar in evenwicht, met kansen over en weer. Javier Espinosa en Aitor Cantalapiedra zorgden in nog geen twee minuten tijd voor de 1-0 en de 2-0. Een rake kopbal van Emiel Wendt betekende de verdiende treffer voor de amateurs, die niet konden voorkomen dat Espinosa nog voor rust zijn tweede van de avond maakte. De ploeg van Marino Pusic deed in de tweede helft veel te weinig om met een ruimere zege van het veld te stappen en moest zelfs nog een tweede treffer van Wendt incasseren. Rafik Zekhnini verzorgde het slotakkoord.

sv Urk - Roda JC Kerkrade 0-1

De eerste kans voor de bezoekers was na dik een half uur spelen. Ba-Muaka Simakala kopte de bal rakelings voorlangs. Dat was meteen ook de enige kans voor Roda in de eerste helft. Urk had pech dat een vroeg doelpunt in de eerste helft wegens buitenspel werd afgekeurd en dat was ook vlak na de onderbreking het geval. In de 53e minuut sloeg Roda toe: Mohamed El Makrini probeerde het vanaf ongeveer 25 meter en joeg de bal hard in de bovenhoek. Dat was tevens de eindstand, al had Roda kansen om een hogere uitslag neer te zetten.

SC Cambuur – HFC 2-1

SC Cambuur had aardig wat moeite met het bezoek dinsdagavond. Na twintig minuten spelen maakte Justin Mathieu na een mooie uitgespeelde aanvall de openingstreffer. Het duurde vervolgens lang voordat de thuisploeg de voorsprong kon verdubbelen. Vlak na rust wist Tyrone Conraad de voordelige marge te vergroten door alert op te treden: 2-0. Twintig minuten voor tijd bracht Jacob Noordmans op fraaie wijze de spanning terug in de wedstrijd: 2-1. HFC had daarna goede kansen op meer goals, maar Cambuur hield stand.