AFC stunt opnieuw en bereikt achtste finales van KNVB Beker

AFC heeft zich voor de achtste finales van de KNVB Beker geplaatst. De amateurclub uit Amsterdam bereikte ten koste van TOP Oss de volgende ronde van het bekertoernooi. In de eerste ronde had AFC al voor een fikse verrassing gezorgd door Telstar met 5-0 aan de kant te zetten. TOP had geen antwoord op een doelpunt van Yordi Teijsse: 1-0.

In het eerste bedrijf in het Olympisch Stadion van Amsterdam hielden de ploegen elkaar in evenwicht, al had TOP de nodige kansen. Lion Kaak schoot in de twaalfde minuut vanaf een meter of zestien op de lat, Ragnar Oratmangoen schoot van dichtbij naast, terwijl ook Huseyin Dogan de bal niet langs doelman Patrick Zonneveld kreeg.

In de tweede helft slaagde TOP er evenmin in om het doel te vinden. Het team van Klaas Wels kreeg na ruim een uur spelen de uiteindelijk winnende treffer om de oren: een vrije trap werd teruggekopt op Teijsse en die knikte de openingstreffer binnen: 1-0.

TOP Oss probeerde met aanvallende wissels nog een gelijkmaker te forceren. Patrick N'Koyi en Delano Ladan werden ingebracht door Wels. Het mocht echter niet baten voor de Brabantse club, die afgelopen vrijdagavond nog met 1-5 te sterk was in Nijmegen voor NEC. Door een rode kaart voor Lorenzo Piqué eindigde de club uit de Keuken Kampioen Divisie het duel met tien man.