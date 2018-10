Belangrijke Wout Weghorst geeft visitekaartje ook in DFB Pokal af

VfL Wolfsburg heeft zich dinsdagavond voor de achtste finale van het toernooi om de DFB Pokal geplaatst. Het team van Bruno Labbadia zegevierde met 0-2 over Hannover 96, mede dankzij een doelpunt van Wout Weghorst. De Nederlander maakte in de extra tijd alweer zijn vierde doelpunt in zijn laatste vijf duels in alle competities.

Wolfsburg ging in de rust verdiend aan de leiding. De eerste kans voor de bezoekers, in de twintigste minuut, was ook meteen raak. Kevin Wimmer werkte een pass van Daniel Ginczek pardoes in de voeten van Admir Mehmedi, die koelbloedig via de onderkant van de lat afrondde. Hannover liet in offensief opzicht lange tijd weinig zien, maar op slag van rust had Ihlas Bebou een grote kans om de gelijkmaker op het scorebord te zetten.

Hannover liet zich in de tweede helft evenmin amper gelden en het was uiteindelijk Weghorst die het duel in het slot gooide, zij het diep in de extra tijd. Na een voorzet van Ginczek zette de spits Wimmer op het verkeerde been en frommelde hij de bal via de knie van Walace tegen de touwen. Weghorst is nu bij zes van de laatste negen doelpunten van Wolfsburg betrokken geweest: twee assists en vier treffers.