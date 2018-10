Kruistocht tegen PSG in volle gang: ‘Dat betekent dat ze duidelijk vals spelen’

Javier Tebas blijft de strijd tegen Paris Saint-Germain voortzetten. De voorzitter van LaLiga heeft al meerdere keren aangegeven dat de financiële handelingen van de Franse topclub schimmig zijn en dat de UEFA harder moet optreden als de regelgeving aangaande Financial Fair Play wordt overtreden. Uitsluiting van Europees voetbal is daarbij zeker een optie, aldus Tebas.

“Wij zijn van mening dat PSG de bijdrage van sponsoren overdrijft”, zegt Tebas in gesprek met L'Équipe. De preses van LaLiga wijst in zijn betoog op het geld dat uit Qatar komt. “PSG krijgt enorm veel geld van wat zij sponsoren noemen, maar onderzoek heeft uitgewezen dat die bedragen niet representatief zijn voor de marktwaarde van het sponsorschap."

“Dat betekent dat PSG duidelijk valt speelt, wat disciplinaire maatregelen vanuit de UEFA vraagt. Het gebeurt ook bij Manchester City. Er zijn nu clubs die gesteund worden door een land. Zulke clubs die gesteund worden door de staat verdringen historische clubs door een stuk van de taart te kopen. Dit alles heeft geleid tot inflatie op de markt”, stelt Tebas vast.

“De UEFA moet de gestelde normen gaan hanteren. Als dat betekent dat PSG uitgesloten moet worden van Champions League-deelname, dan moet dat gebeuren. Ik vind dat als een club vals speelt, ze Europees niet actief mogen zijn. Maar het is aan de UEFA om dit te beoordelen”, aldus de Spanjaard, die benadrukt dat hij Real Madrid en Barcelona niet heeft aangespoord om op te treden tegen PSG.

“Nee, het zijn geen clubs die hiernaar vragen. Op het moment dat wij voor het eerst klaagden hierover was van de transfer van Neymar (zomer van 2017, tranferbedrag van 222 miljoen euro, red.) nog geen sprake. Dit initiatief kwam veel eerder, omdat we geloven dat zo'n club de stabiliteit van professioneel voetbal in gevaar brengt.”