Real Madrid hoort eerste afwijzing: ‘Het is niet de juiste tijd’

Real Madrid is momenteel op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Julen Lopetegui naar aanleiding van de zeer matige resultaten maandag op straat is gezet. Santiago Solari neemt nu de honneurs waar bij de Koninklijke, maar de verwachting is dat de topclub binnenkort een grote naam presenteert als nieuwe trainer. De clubloze Michael Laudrup gaat in ieder geval niet voor de Madrileense spelersgroep staan.

“Laudrup is niet op zoek naar een mogelijkheid om Madrid te trainen, maar zoekt naar de ideale situatie”, zegt zaakwaarnemer Bayram Tutumlu in gesprek met AS. “Hoe Madrid nu erbij ligt, is het niet de juiste tijd. Hij wil daar op geen enkele manier zijn momenteel.” Tutumlu benadrukt dat de Deense oefenmeester in de toekomst wel openstaat voor een dienstverband bij de Spaanse grootmacht.

De belangenbehartiger eist dan wel dat er sprake is van een stabiele situatie en een duidelijk project. “Hij houdt van Madrid”, besluit Tutumlu. Verschillende grote namen worden de afgelopen tijd gelinkt met Real, onder wie José Mourinho, Roberto Martinez, Arsène Wenger en Antonio Conte, die nog steeds een doorlopend contract bij Chelsea heeft, maar daar niet meer werkzaam is.

Rivaldo denkt dat de komst van Conte Real goed zou doen. “Hij is een ervaren trainer en gewoon een goede optie voor Madrid”, zegt de oud-aanvaller van onder meer Barcelona in gesprek met Betfair. “Een trainer met als handelsmerk discipline kan handig zijn, aangezien de spelers misschien wat te relaxed zijn na het succes van de afgelopen jaren.”

De Braziliaan ziet Solari niet als langdurige oplossing. “Ondanks dat hij zich in dezelfde situatie als Zinédine Zidane bevindt, verwacht ik niet dat hij hetzelfde succes gaat halen. Met alle respect voor het werk van Solari: hij is nu niet goed genoeg om permanent de trainer van Real te zijn. Hij zal er een of twee wedstrijden zitten en dan zal Madrid wel een overeenstemming hebben bereikt met een andere trainer.”