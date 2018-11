Roberto Firmino kan zaterdagavond geschiedenis schrijven tegen Arsenal

Arsenal kwam tegen Crystal Palace (2-2) voor het eerst sinds 18 augustus niet tot winst. Na de 3-2 nederlaag tegen Chelsea volgden tot afgelopen weekeinde elf zeges uit evenzoveel officiële duels. Liverpool won elk van de laatste drie wedstrijden in alle competities, na een serie van vier ontmoetingen zonder zege voor the Reds. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Emirates Stadium, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O Arsenal won niet één van de laatste zes Premier League-duels met Liverpool: drie remises, drie nederlagen. Dat is de langste reeks van de Londenaren tegen de Merseyside-club sinds een reeks van twaalf onderlinge competitieduels zonder zege tussen 1994 en 2000.

O Liverpool won maar twee van de laatste achttien uitwedstrijden tegen Arsenal in competitieverband: acht remises, acht nederlagen. Deze twee zeges kwamen wel in de laatste zes visites aan Londen tot stand.

O Liverpool maakte minimaal drie doelpunten in elk van de laatste vijf competitieduels met Arsenal: zeventien treffers in totaal. De Merseyside-club deed dit nog nooit in zes wedstrijden op rij op het allerhoogste niveau tegen een specifieke club, terwijl geen enkele club dit nog nooit in zes wedstrijden tegen Arsenal deed.

O De enige eerder ontmoeting tussen Unai Emery en Jürgen Klopp was de finale van de Europa League in 2015/16. Sevilla versloeg Liverpool met 3-1.

O Arsenal kwam in elk van de laatste negen Premier League-wedstrijden minimaal twee keer tot scoren en bleef in de laatste acht competitieduels ongeslagen: zeven zeges, een remise.

O De laatste vijf Premier League-duels tussen Arsenal en Liverpool leverden liefst 27 treffers op. Dat komt neer op een moyenne van 5.4 per wedstrijd.

O Arsenal leidde dit seizoen in niet één van de tien Premier League-duels in de rust. Als de wedstrijden na 45 minuten voorbij zouden zijn, zou het team van manager Unai Emery op een zeventiende plaats staan.

O Liverpool verloor niet één van de laatste elf wedstrijden in de Premier League: negen zeges, twee remises. Daarin kreeg het team van manager Jürgen Klopp slechts vier tegendoelpunten om de oren.

O Roberto Firmino was in elk van zijn laatste drie Premier League-wedstrijden tegen Arsenal goed voor minimaal een doelpunt en minimaal een assist. Geen enkele speler deed dit ooit in vier Premier League-duels op rij (Steven Gerrard, drie wedstrijden tegen Newcastle United, en Theo Walcott, drie wedstrijden tegen West Ham United).

O Mohamed Salah scoorde in elk van zijn drie Premier League-wedstrijden tegen Arsenal: een wedstrijd namens Chelsea, twee duels namens Liverpool. Alleen Charlie Austin kan in de competitie een betere prestatie tegen de Londenaren overleggen: vier trefzekere duels op rij.

O Jürgen Klopp is ongeslagen in zijn vijf Premier League-wedstrijden tegen Arsenal. Alleen José Mourinho (twaalf), Gerry Francis (acht) en Sir Alex Ferguson (zes) moesten langer wachten op hun eerste nederlaag tegen de Londenaren in competitieverband.

O Pierre-Emerick Aubameyang maakte vijf goals in zijn laatste drie Premier League-duels voor Arsenal.