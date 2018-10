Dumfries: ‘Als ik dat niet doe, mag je me op de vingers tikken’

Denzel Dumfries maakte afgelopen zomer de overstap van sc Heerenveen naar PSV en heeft zich moeiteloos in de basis gespeeld. De 22-jarige rechtsback maakt indruk in de ploeg van trainer Mark van Bommel en maakte onlangs zijn debuut in het Nederlands elftal. De verdediger vertelt in gesprek met Voetbal International dat zijn werklust een van zijn grootste kwaliteiten is.

Dumfries maakte afgelopen zaterdag vlak voor tijd de winnende treffer na een mooie sprint vanaf eigen helft. "Ik voel me fit en doe er alles aan dat te blijven. Ik werk heel hard en dat is ook mijn kwaliteit", aldus de rechtervleugelverdediger. "Ik moet altijd gas geven en als ik dat niet doe, mag je me op de vingers tikken. Iedereen in dit team heeft zijn eigen rol. Jongens als Donyell, Steven, Chucky en Gaston moeten het doen aan de bal. Ik moet de andere kant laten zien, het gas geven, de duels pakken.”

De verdediger speelde in de jeugd van Barendrecht en kwam pas in 2014 bij Sparta Rotterdam terecht. Door middel van hard werken kwam hij uiteindelijk bovendrijven. "Er zijn natuurlijk ook anderen die dat doen, maar ik denk dat het een van mijn kwaliteiten is. Dat ik dat kan overbrengen op het team. Ik vind ook dat ik dat altijd moet doen”, aldus de back.

Heerenveen telde medio 2017 750.000 euro neer voor Dumfries, die een jaar later voor 5,5 miljoen euro verhuisde naar PSV. Na het vertrek van Santiago Arias naar Atlético Madrid is Dumfries de vaste rechtsback van de koploper van de Eredivisie. In de eerste tien competitiewedstrijden miste hij nog geen minuut en kwam hij tot tee doelpunten. Hij debuteerde eerder deze maand in de Nations League in Oranje in de wedstrijd tegen Duitsland (3-0 winst).