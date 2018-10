Routinier van Feyenoord droomt over terugkeer: ‘Misschien een mooie kans’

Eric Botteghin ruilde in de zomer van 2015 FC Groningen in voor een dienstverband bij Feyenoord. In dienst van de Rotterdamse club heeft de Braziliaan verschillende prijzen gewonnen, waaronder de landstitel in 2017. De 31-jarige verdediger is gelukkig bij Feyenoord, maar filosofeert wel eens over voetballen in Brazilië.

Botteghin streek in 2007 neer bij PEC Zwolle en heeft nooit een officieel duel op het hoogste niveau in Brazilië gespeeld. De routinier denkt soms aan een vertrek naar zijn geboorteland. "Ik heb me altijd ingebeeld hoe het zou zijn om in Brazilië te spelen, dichtbij familie en vrienden", zegt Botteghin in een interview met Blog de Primeira.

"Misschien komt er in de toekomst een mooie kans voorbij", vervolgt de verdediger, die momenteel nog tot medio 2020 vastligt in De Kuip. Botteghin zegt zich thuis te voelen in Nederland. "Ik kan niet ontkennen dat ik ook wat Nederlands bloed in me heb. Ik heb me aangepast en voel veel warmte voor Nederland. Ik heb vriendschappen gesloten en de kwaliteit van leven is uitstekend."

Botteghin heeft in de afgelopen jaren met veel grote (oud-)spelers gewerkt, onder wie Robin van Persie en Dirk Kuyt, die beiden na een rijke loopbaan zijn teruggekeerd naar Feyenoord. "Het is erg mooi om een kleedkamer te delen met spelers met zulke kwaliteiten. Mijn relatie met hen is altijd heel goed geweest. Ik kan goed met ze opschieten."