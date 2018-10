AZ valt tegen: ‘Ik krijg veel over me heen, het richt zich meer op mij’

AZ beleeft momenteel een mindere fase. De Alkmaarders hebben de laatste drie competitiewedstrijden verloren en zijn met twaalf punten uit tien duels op de negende plek terug te vinden in de Eredivisie. Trainer John van den Brom hoopt dat de komende bekerwedstrijd, woensdagavond tegen VVV-Venlo, wél winnend wordt afgesloten.

AZ verloor de afgelopen tijd van Ajax (5-0), FC Utrecht (2-1) en sc Heerenveen (2-3) en daardoor zwelt de kritiek op Van den Brom aan. "Ik krijg veel over me heen. Andere mensen in de staf minder, het richt zich meer op mij. Dat is niet erg, want daar ben ik ook trainer voor. We moeten het met elkaar oplossen. We moeten niet naar elkaar wijzen”, laat de trainer via de officiële kanalen van AZ weten.

“Hoofd omhoog en op naar de volgende. Dat is manier om uit dit soort mindere fases te komen”, aldus de coach, die niet van plan is veel te veranderen bij AZ. “Ik ga gewoon door op dezelfde manier zoals wij heel goed kunnen spelen. Dat laat deze groep elke dag op training zien en dat moet nu bevestigd worden in een wedstrijd."

“In het grote geheel gaat er niks veranderen. Ik ben niet iemand die ineens veel om gaat gooien. Anders krijg je een grote tombola. Het publiek wil elke week wel zien wat we vorig seizoen het hele jaar hebben laten zien. Dat laten ze dan blijken. Terecht, maar of het ook helpt, daar kan je je vraagtekens bij zetten. Wij zijn net zo teleurgesteld als de supporters zijn.”