Van Dijk beleeft ‘nachtmerrie’ op training: ‘Dat je denkt: jongens, alsjeblieft’

Virgil van Dijk geniet van het hoge niveau in Engeland. De verdediger speelt sinds de zomer van 2015 in de Premier League en als stopper van Southampton en tegenwoordig Liverpool heeft hij al met veel topspitsen persoonlijke duels afgewerkt. De Oranje-international erkent dat hij elke dag zijn beste beentje moet voorzetten.

"In de Premier League verveel je je nooit, laat ik zo zeggen. Of beter: er gaat geen dag voorbij dat ik niet tegen een topspits sta te verdedigen. Eden Hazard, Sergio Agüero, Harry Kane, Olivier Giroud", somt Van Dijk in gesprek met Voetbal International op. De voormalig verdediger van FC Groningen en Willem II zegt veel te leren van de wedstrijden op topniveau.

"In de Champions League, die mag je ook niet vergeten, Dries Mertens, Arek Milik bij Napoli, Kylian Mbappé, Edinson Cavani bij Paris Saint-Germain, maar ook gewoon tijdens de trainingen, hè, bij Liverpool: Roberto Firmino, Daniel Sturridge, Mohamed Salah, Sadio Mané. Ook dan is het een gevecht. Soms een nachtmerrie, dat je denkt: jongens, alsjeblieft, bewaar dat nou voor zaterdag!”

“Zó goed zijn ze, maar zo zorgen ze er wel voor dat ik óók scherp ben en blijf”, aldus Van Dijk, die sinds januari actief is voor de Engelse topclub. Sindsdien kwam de aanvoerder van het Nederlands elftal tot 35 wedstrijden voor zijn club, met een doelpunt en een assist als resultaat. De 27-jarige Van Dijk ligt momenteel nog tot medio 2023 vast op Anfield.