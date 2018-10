Voorzitter LaLiga denkt aan Messi-trofee: ‘Ik vind het een geweldig idee’

Javier Tebas staat ervoor open om een nieuwe prijs te vernoemen naar Lionel Messi. De voorzitter van LaLiga noemt de aanvaller van Barcelona ‘de beste speler in de voetbalgeschiedenis’ en is van mening dat een jaarlijkse ‘Messi-trofee’ in het leven moet worden geroepen voor de beste speler van de Spaanse competitie, om zodoende de Argentijns international te eren.

Messi, vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or, is topscorer aller tijden van LaLiga met 390 doelpunten. Hij werd tot dusver negen keer landskampioen met Barcelona. Sinds het seizoen 2015/16 zijn de LFP Awards niet meer uitgereikt, maar daar moet in de nabije toekomst verandering in komen. Het lijkt Tebas een goed idee om de prijs voor beste speler van het seizoen te vernoemen naar Messi, net zoals de topscorerstitel door Marca vernoemd is naar Rafael ‘Pichichi’ Moreno. “Het lijkt me een goed idee, het is iets waar we over moeten nadenken.”

Vanaf het seizoen 2008/09 tot en met 2015/16 werd Messi tot zes keer toe verkozen tot de beste speler van het seizoen in LaLiga. De andere twee keer ging de trofee naar Cristiano Ronaldo (2013/14) en Antoine Griezmann (2015/16). “Ik vind Messi de beste speler in de voetbalgeschiedenis. Messi is als jong talent begonnen bij Barcelona en verrast ons nog ieder jaar”, aldus Tebas tegen Omnisport. “Hij is de beste en ik vind het een geweldig idee om een prijs voor de beste speler van ieder seizoen te vernoemen naar Leo Messi.”

Messi werd bij de LFP Awards tot zes keer toe gekroond tot beste speler, terwijl hij door de aanvoerders en trainers van andere clubs liefst zeven keer gekozen werd tot beste aanvaller. Ook werden prijzen uitgedeeld voor beste keeper, beste verdediger, beste middenvelder, beste trainer, grootste talent, meest sportieve speler en het team van het jaar.