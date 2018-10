‘Heeft hij wel een zuiver geweten? Hij heeft Real Madrid vernietigd’

Julen Lopetegui werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van Real Madrid, maar enkele maanden later moest de Spanjaard alweer het veld ruimen. De oefenmeester presteerde met de topclub erbarmelijk dit seizoen en is zodoende de laan uitgestuurd. Marc Crosas stelt vast dat Lopetegui weinig kwalijk genomen kan worden.

De oud-middenvelder van onder meer Barcelona zegt op Twitter dat vooral Florentino Pérez, voorzitter van de Spaanse grootmacht, zich achter de oren moet krabben. “Heeft Florentino wel een zuiver geweten? In vier maanden heeft hij de nationale ploeg van Spanje én het beste Real Madrid in de recente geschiedenis vernietigd”, aldus Crosas.

De dertigjarige oud-voetballer wijst op het feit dat Lopetegui vlak voor de start van het WK door Real Madrid werd binnen gehengeld als nieuwe trainer, terwijl laatstgenoemde persoon zich als bondscoach van Spanje voorbereidde op het mondiale eindtoernooi. De Spaanse voetbalbond trok snel de conclusie dat Lopetegui niet meer geschikt was als eindverantwoordelijk en zette hem op straat.

Crosas vond het optreden van Real Madrid tegen Barcelona afgelopen zondag (5-1) zeer ondermaats. “Als je doodgaat in het Camp Nou, doe het dan maar met een optreden zoals in de tweede helft”, is Crosas cynisch. “Zielige Lopetegui. Barcelona was erg solide, ondanks de afwezigheid van Lionel Messi. Zowel Luis Suárez als Jordi Alba was geweldig.”