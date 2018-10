Koeman gelooft in winnen Nations League: ‘Niets is onmogelijk’

Nederland heeft reeds twee wedstrijden gespeeld in de Nations League, een nieuwe competitie die is opgezet door de UEFA. Na twee duels staat Oranje tweede in Groep 1 van poule A, met vier punten achterstand op koploper Frankrijk, dat een duel meer heeft gespeeld. Ronald Koeman ziet kansen dat Oranje de Nations League uiteindelijk kan gaan winnen.

Om kans te maken op de eindzege moet Oranje zich kwalificeren via Groep 1 en dus als eerste eindigen. Koeman denkt dat het mogelijk is dat het Nederlands elftal boven Frankrijk en Duitsland kan eindigen. "Ja, daar geloof ik wel in", zegt de bondscoach van Oranje bij een vraaggesprek op de Facebookpagina van OnsOranje.

"Ik besef best dat het heel moeilijk is, want landen als Frankrijk en Duitsland zijn enorm sterk. Maar we spelen thuis tegen Frankrijk en uit tegen Duitsland. Als we ons weer kunnen verbeteren op een aantal momenten, dan hebben we kans om van Frankrijk te winnen. En dat we kans hebben om van Duitsland te winnen, hebben we al laten zien."

Oranje won enkele weken geleden met 3-0 van Duitsland en Koeman denkt dat die Mannschaft aast op revanche. "Zij zullen gebrand zijn om een andere uitslag te halen tegen Nederland. Maar niets is onmogelijk en zo moet je het aangaan", aldus Koeman, die de toekomst van Oranje positief inziet: "Ik vond altijd al dat het helemaal niet zo slecht was, dat er best talent was."

Tijdens het gesprek krijgt Koeman de vraag of hij zichzelf zou opstellen in de verdediging als hij vandaag de dag actief zou zijn als voetballer. "Ik heb altijd wel gekeken naar een centrum waarin een echte opbouwer, een voetballer, staat, met daarnaast een hele goeie verdediger. Dus de tandem Koeman - Virgil van Dijk zou in dat opzicht wel passen."

"Maar ik zie in Matthijs de Ligt ook wel een soort Koeman en die is pas negentien jaar. Dus die wordt misschien nog beter. En dat is ook een hele mooie tandem", vervolgt de keuzeheer van Oranje. "Maar de relatie een sterke, fysiek goede verdediger en een echte goede voetballer bij elkaar in een centrum is eigenlijk het meest ideale."