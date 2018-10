Opvolger Lopetegui verlangt strijd: ‘We gaan met twee ballen spelen’

Julen Lopetegui kon het niet bolwerken bij Real Madrid en moest maandag na enkele maanden alweer het veld ruimen bij de Koninklijke. Santiago Solari is de tijdelijke opvolger van Lopetegui in de Spaanse hoofdstad en de trainer bereidt zich momenteel met de selectie voor op het bekerduel met Melilla woensdagavond.

Dinsdag was Solari aanwezig op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd in de Copa del Rey en de oefenmeester erkent dat de nederlaag tegen Barcelona (5-1) erin hakte bij de spelers. “Ze waren een beetje aangeslagen, maar we willen het tij keren”, wordt Solari geciteerd door verschillende Spaanse media, waaronder AS.

“Het is een groep met winnaars. Het zijn strijders die al veel prijzen hebben gewonnen”, aldus Solari, die niet kan zeggen of hij langere tijd voor de groep zal staan. “Ik doe wat ik kan. Madrid is groter dan ons allemaal. Ik wil er onderdeel van uitmaken. In dit leven zijn we allemaal passanten, de spelers ook. Zij gaan iedere wedstrijd in met de intentie alles te geven.”

Solari wilde niet ingaan op vragen over mogelijke opvolgers bij Real, maar de Argentijn weet wel wat hij verlangt van zijn spelersgroep. “We gaan de volgende wedstrijd tegen Melilla in met alles wat we hebben. We kijken ernaar uit. Het idee is om naar Melilla te gaan en met twee ballen te spelen (met karakter en passie, red.)”, aldus de nieuwe oefenmeester van Real.