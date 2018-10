‘Vaste kracht van Real Madrid maand uitgeschakeld met spierblessure’

De problemen bij Real Madrid stapelen zich op. De Spaanse grootmacht, die maandag afscheid nam van trainer Julen Lopetegui vanwege de zeer tegenvallende resultaten, kampt dit seizoen regelmatig met blessureleed en nu is Raphaël Varane hoogstwaarschijnlijk een maand uit de roulatie vanwege een spierblessure.

De Koninklijke meldt dinsdag in een kort statement dat Varane tijdens het verloren competitieduel met Barcelona (5-1) de spierblessure heeft opgelopen. De Madrilenen melden niet voor hoe lang de Frans international aan de kant staat, maar volgens verschillende Spaanse media zal de verdediger een maand niet kunnen spelen.

Marcelo haalde het einde van de wedstrijd in het Camp Nou ook niet. De linksback kreeg wederom last van zijn kuit, een blessure die de Braziliaans international eerder dit seizoen al enkele wedstrijden aan de kant hield. Mariano Diaz heeft ook te maken met een spierblessure, maar de verwachting is dat de aanvaller niet lang zal kampen met de kwetsuur.

Al meerdere spelers van Real hebben dit seizoen te maken gehad met spierblessures, zoals Jesus Vallejo, Gareth Bale en Dani Carvajal. Nu lijkt in ieder geval zeker dat ook Varane lange tijd aan de kant zal staan. Spaanse media weten te melden dat de Fransman de komende drie competitieduels en twee wedstrijden in de Champions League moet missen.