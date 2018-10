Waar ging het voor Julen Lopetegui zo snel mis bij Real Madrid?

Na nog geen vier maanden kwam er maandag alweer een einde aan de samenwerking tussen Julen Loptegui en Real Madrid. De oefenmeester werd afgerekend op de matige resultaten van de Koninklijke, met als druppel de 5-1 nederlaag in el Clásico tegen Barcelona. Waar ging het voor Lopetegui al zo vroeg mis in de Spaanse hoofdstad?

Allereerst was het al enigszins opvallend dat Real Madrid terechtkwam bij Lopetegui. De enige ervaring van de 52-jarige Bask als trainer in het Spaanse competitievoetbal was niet al te succesvol. In 2003 werd hij na tien wedstrijden in de Segunda Divísion bij Rayo Vallecano de laan uitgestuurd. Vervolgens werd hij met Spanje Onder-17 en Spanje Onder-21 Europees kampioen, wat hem een dienstverband bij FC Porto opleverde. Bij de Portugese topclub hield hij het anderhalf jaar vol, maar in die periode wist Lopetegui geen enkele prijs te veroveren. Na zijn ontslag bij Porto, was Lopetegui in beeld bij Wolverhampton Wanders. Zijn nieuwe baan werd echter verrassend genoeg het bondscoachschap van Spanje. La Furia Roja bleef onder zijn bewind weliswaar twintig wedstrijden ongeslagen, maar hij speelde met de Spaanse ploeg nooit een duel op een eindronde.

Door zijn betrekkelijk knullige aanstelling bij Real Madrid, werd hij nog voor het WK ontheven uit zijn functie als bondscoach. Vijf minuten voordat de Koninklijke het nieuws naar buiten zouden brengen dat Lopetegui de nieuwe trainer zou worden, vertelde hij dat aan de Spaanse voetbalbond. De houder van de Champions League moest op zoek naar een nieuwe coach, nadat Zinédine Zidane was vertrokken. De erfenis van de Fransman is loodzwaar, want hij wist met Real Madrid drie keer op rij het miljardenbal te winnen. Naar verluidt had voorzitter Florentino Pérez het liefst een grote naam als trainer binnengehaald, maar door diverse afzeggingen werd toch de op clubniveau betrekkelijk onervaren Lopetegui aangesteld. Een overweging om hem te kiezen, bleek het feit dat hij eerder bij de Spaanse jeugdteams succesvol met jonge spelers werkte.

Vorig seizoen eindigde Real Madrid al op een straatlenge achterstand van kampioen Barcelona in LaLiga, al werd het seizoen gered door de winst van de Champions League. Het was in principe wel duidelijk dat er in de selectie iets moest veranderen. Lopetegui zag Cristiano Ronaldo afgelopen zomer naar Juventus vertrekken. Vervolgens werden de namen van onder meer Eden Hazard, Neymar en Kylian Mbappé gelinkt aan de opvolging van de Portugees in Madrid, maar geen enkele Galatico werd uiteindelijk gepresenteerd in het Santiago Bernabéu. Real Madrid verwelkomde afgelopen zomer onder meer Thibaut Courtois, Vinícíus Júnior, Álvaro Odriozola en Mariano Díaz: spelers die de verstoorde balans in de selectie niet konden terugbrengen. Zidane had dit al voorzien en drong bij Pérez naar verluidt aan op verandering in de selectie. Toen de voorzitter dat weigerde, zou de Fransman besloten hebben om te vertrekken.

“Ze missen Ronaldo, een doelpuntenmaker. Ze hebben helemaal niemand gekocht. Er werd gepraat over Neymar, maar er kwam helemaal niemand. Ze hebben vijftig doelpunten van mijn zoon gestolen”, sprak José Antonio Lopetegui, de vader van Julen, tegenover El Mundo. Het gebrek aan scorend vermogen werd in de beginfase van het seizoen pijnlijk duidelijk. In vijf wedstrijden wist de ploeg van Lopetegui 465 minuten lang niet tot scoren te komen, wat een negatief clubrecord betekende. Voor die dramatische reeks was Real Madrid niet eens zo slecht aan het seizoen begonnen. Weliswaar ging de wedstrijd om de Europese Supercup na verlenging verloren tegen Atlético Madrid, maar de zes duels daarna leverden vijf zeges en één remise op. De 3-0 nederlaag tegen Sevilla bleek voor Lopetegui het begin van het einde te zijn. Daarop volgden een zege, een remise en vier verliespartijen.

Lopetegui kreeg dus met een enorme erfenis te maken en de Spanjaard had in de beginfase voldoende krediet. Na verloop van tijd werden de kritische noten op de keuzes van Lopetegui echter hardnekkiger. Zo wilde de trainer niet expliciet duidelijk maken wie voor hem de eerst doelman van Real zou zijn: oudgediende Keylor Navas of aankoop Courtois. Een situatie die veel ruimte bood voor speculatie in de Spaanse pers. Ook de gehanteerde speelwijzes en sommige keuzes aangaande zijn basiselftal deden af en toe de wenkbrauwen fronsen. De Spaanse grootmacht bleef Lopetegui lange tijd steunen, maar na de nederlaag tegen rivaal Barcelona besloot de topclub dat het tijd was voor verandering.

“We begrijpen dat er sprake is van een groot verschil tussen de kwaliteit in de selectie, met acht genomineerde voetballers voor de volgende uitreiking van de Ballon d'Or, en de resultaten tot dusver dit seizoen”, liet Real Madrid maandag in een statement weten. Santiago Solari, de coach van het tweede elftal, neemt tijdelijk de taken van Lopetegui over. Real Madrid heeft nu twee weken om een definitieve vervanger te vinden. De namen van onder meer Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez en José Mourinho werden recent al gelinkt aan de ontstane vacature in de Spaanse hoofdstad. Wie het ook wordt, er wacht een behoorlijke klus om de boel weer op de rit te krijgen. Niet iedereen is het er namelijk over eens dat Lopetegui alleen verantwoordelijk is voor de huidige situatie. Marca opende bijvoorbeeld dinsdagochtend de aanval op de clubleiding van Real Madrid: “De clubleiding levert geen kritiek op de eigen plannen.”