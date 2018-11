‘Ik speelde samen met Dilrosun, dat is een hele mooie ervaring geweest’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Marco Tol, de jonge leider van de defensie van FC Volendam.

Door Chris Meijer

Toen Marco Tol in maart na zijn basisdebuut voor FC Volendam in de wedstrijd tegen MVV Maastricht (2-2) voor het eerst voor de camera van FOX Sports stond, was hij behoorlijk kritisch op zichzelf. De twintigjarige verdediger benadrukte dat hij een stuk beter kon dan hij had laten zien. “Ik ben niet snel tevreden”, zegt Tol in gesprek met Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie. Het blijkt geen ongewone eigenschap te zijn in Volendam. Tol is, zoals zijn naam doet vermoeden, opgegroeid in het vissersdorp en komt iedere dag op de fiets naar het Kras Stadion. “Het is een kritisch volk, Volendammers. Daar ben ik zelf onderdeel van, dat weet ik maar al te goed. Ik kan er een goed verhaal van maken, maar dat was niet zo. Zo ben ik opgevoed, gewoon nuchter.”

“Ik ben voor een verdediger nog redelijk technisch aan de bal, heb nog wat snelheid. Ballen achter de verdediging kan ik redelijk compenseren met mijn snelheid. Ik vind zelf dat ik nog wat meer moet inschuiven. Er zijn nog wel verbeterpunten”, zo omschrijft Tol zichzelf als speler. Via RKAV Volendam kwam hij in de jeugdopleiding van FC Volendam terecht. Na de academie van het Andere Oranje te hebben doorlopen en namens Jong FC Volendam 23 duels in de zaterdag Derde Divisie te hebben gespeeld, maakte de verdediger op 29 september 2017 zijn debuut in het betaald voetbal door acht minuten voor tijd in het veld te komen voor Nick Runderkamp in het duel met FC Dordrecht (2-2). In zijn eerste duel in het betaald voetbal speelde hij nog samen met Henny Schilder, maar later in het seizoen nam hij de plaats van zijn jeugdheld over in het elftal van FC Volendam.

In de wedstrijd tegen Jong Ajax vecht Marco Tol een duel uit met Dani de Wit.

“Een aantal jaar geleden zat ik zelf ook nog op de tribune. Vroeger keek je hier tegenop. Als kleine jongen mocht ik met kerst ontbijten op de club en dan wilde ik altijd naast Henny Schilder zitten. Nu mocht ik met hem samenspelen, dat is mooi”, zegt Tol over de 34-jarige verdediger, die afgelopen zomer na twaalf seizoenen bij FC Volendam een punt achter zijn profcarrière zette. “Hij had vorig seizoen een aantal goede tips voor mij. Daarnaast speelde Kees Ballap vorig jaar nog”, vervolgt Tol, waarmee hij doelt op Kees Kwakman. Hij zette vorig seizoen ook een punt achter zijn loopbaan. “Hij heeft ook als centrale verdediger gespeeld, bij clubs in binnen- en buitenland. Daar steek ik veel van op, ik heb veel aan zijn tips en adviezen.”

Volendam leverde afgelopen zomer de nodige ervaring in. In het duel met Jong Ajax (3-1 winst), waarin Tol de aanvoerdersband droeg, bedroeg de gemiddelde leeftijd van de defensie 20,5 jaar. Tol beaamt dat hij als jonge speler even moest wennen aan het spel in de Keuken Kampioen Divisie. “Op de tribune zitten wat meer mensen, dus er komt wel wat meer druk bij kijken. Het is gewoon een hoger niveau in vergelijking met Jong Volendam. In de jeugd was het minder tactisch, kwam het meer op snelheid en fysieke kracht aan. Als we nu bijvoorbeeld thuis tegen Oss spelen, zakken die met veel spelers terug achter de bal. Dat is weer een ander spelletje, dan kom je weinig aan inschuiven toe. Die gasten komen niet naar je toe, dus het heeft geen zin om naar hen toe te dribbelen. In deze competitie is het meer denkwerk. Richting de Eredivisie zal dat nog een stapje verder zijn.”

Marco Tol in zijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal tegen FC Dordrecht.

“Je komt soms spitsen tegen wie het lastig spelen is. Een paar weken terug speelden we tegen Go Ahead Eagles, met Thomas Verheydt. Dat is een kapstok. Als hij een balletje op zijn borst krijgt, kan je er moeilijk tussenkomen. Dan is het een kwestie van voor je houden en het anders oplossen. Dat is alleen maar goed voor je ontwikkeling. Je leert iedere wedstrijd bij”, vervolgt Tol. Verder probeert de verdediger bij te leren door naar andere spelers te kijken. Als gevraagd wordt naar voorbeelden, wijst hij naar spelers als Matthijs de Ligt, Sergio Ramos en Virgil van Dijk. “Ik wil me niet per se spiegelen aan hen, maar vooral kijken hoe zij iets doen. Specifieke dingen, bijvoorbeeld hoe ze een kopduel aangaan. Het coachende gedeelte, de uitstraling probeer ik erin te krijgen. Sergio Ramos straalt bijvoorbeeld wel wat uit als captain. Je moet het lef hebben om het te laten zien, ook als jongetje van twintig moet je dat uitstralen.”

Op termijn hoopt Tol de stap naar de Eredivisie te kunnen zetten. “Maar ik zeg niet dat het nu al aan de orde is”, voegt hij daar bescheiden aan toe. “Verder heb ik altijd gezegd dat ik naar een warm land wil uiteindelijk, dus laten we zeggen Zuid-Spanje of Italië. Daar zijn we nog niet aan toe.” In het verleden kwam Tol tot een aantal jeugdinterlands voor Oranje Onder-17 en Onder-18. “Ik speelde daar bijvoorbeeld samen met Javairo Dilrosun, dat is een hele mooie ervaring geweest. Ik was toen de enige speler die bij een Eerste Divisie-club speelde. De rest kwam allemaal van clubs uit de Eredivisie of zelfs Manchester City of Real Madrid. Dat was mooi om te zien op dat lijstje. Natuurlijk is het een droom voor de toekomst om weer interlands te spelen, maar op dit moment is het vooral een bijkomstigheid. Als je bij de nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie speelt, zit je nog niet zo snel in de voorselectie.”

Naam: Marco Tol

Geboortedatum: 25 april 1998

Club: FC Volendam

Sterke punten: inzicht, voetballend vermogen, snelheid