‘Ik liep stage bij PSV, NAC en ADO, maar het was altijd net niet’

GIBRALTAR - “Ik dacht: heeft het nog zin om verder te gaan?” Achraf Nait scheurde drie jaar geleden voor de tweede keer zijn kruisband af en dacht serieus na over stoppen. De aanvaller bleef tóch voetballen en verdiende afgelopen zomer een transfer van AVV Zeeburgia naar Gibraltar United. Via de Engelse enclave hoopt Nait Brahim terecht te komen in de Spaanse of Engelse voetbaltop.

Door Gijs Freriks

Nait, 21 jaar, speelde voor achtereenvolgens SV Hoofddorp, Alphense Boys, ASC Waterwijk en Zeeburgia. Nooit kwam de linksbuiten uit voor een profclub, maar dat heeft een reden. “Ik heb veel pech gehad. Ik heb bijvoorbeeld stage gelopen bij PSV, NAC Breda en ADO Den Haag, maar altijd was het net niet. Lichamelijk had ik altijd wel wat.” Twee kruisbandblessures wierpen Nait ver terug, want in totaal stond hij ongeveer anderhalf jaar stil in zijn ontwikkeling. Nait is er naar eigen zeggen wel mentaal weerbaarder door geworden.

“Er gingen vragen in mijn hoofd zitten als: ‘heeft het nog zin om verder te gaan?’ en ‘wat als ik mijn kruisband voor een derde keer scheur?’. Ik heb me mentaal echter sterk gehouden en ben geestelijk enorm gegroeid. Ik ging er weer met opgeheven hoofd tegenaan en kon mijn blessures daardoor vergeten. Ik heb daarbij veel hulp gehad van mijn zaakwaarnemer, mijn ouders, broer en Hakim Ziyech. Hij is een goede vriend. Zij gaven mij vertrouwen.”

Waarom Gibraltar United?

“Vorig jaar toonde een aantal grote clubs uit Engeland interesse in mij: West Ham United en Aston Villa. Ik heb bij beide clubs stage gelopen en kon er ook contracten tekenen. Ik ging uitvogelen welke club het beste bij mij zou passen en welk contract het beste was, maar was tegelijkertijd bezig met mijn laatste drie maanden aan de opleiding HBO Rechten. Het was een moeilijke beslissing: tekenen of stoppen met school. Maar ik had niet voor niets vier jaar gestudeerd en had anders helemaal opnieuw moeten beginnen. Het is namelijk niet zo dat je die studie later weer vanaf hetzelfde moment kan oppakken. Het was een moeilijk besluit, maar ook mijn ouders vonden het verstandig om voor het diploma te gaan.”

Nait rondde zijn studie af en werkte in Engeland een toernooi af met het nog altijd geïnteresseerde Aston Villa. Daar maakte hij een goede indruk en werd hij benaderd door een bestuurslid van Málaga. “Málaga werkt samen met Gibraltar United. Die man meldde zich bij mijn zaakwaarnemer en zei: ‘ik heb een leuke aanbieding’. Ik kon meteen een goed contract tekenen op Gibraltar, met een goede kans op het spelen van Europa League-voetbal. Dat is toch een van de grootste toernooien van de wereld. Ik heb zonder twijfelen getekend. Ik dacht: dit is voor mij de beste start in het profvoetbal.”

Hoe groot is de kans op Europa League-voetbal?

“We hebben een nieuw team, met veel spelers van Valencia en een paar van Atlético Madrid. Met dit materiaal moeten we ons makkelijk kunnen kwalificeren. In de voorbereiding hebben we oefenwedstrijden gespeeld tegen ploegen als Sevilla, Espanyol en Wigan Athletic. Van Wigan hebben we met 1-0 verloren, maar de rest van die duels hebben we gewonnen. Dat geeft vertrouwen. Als we zo doorgaan en we kwalificeren ons, dan kan het best zijn dat ik hier bijteken. Kwalificeren we ons niet en er komt een leuk aanbod van een andere club, dan zou het kunnen dat ik even voor die aanbieding ga zitten.”

Gibraltar United werd in het voorjaar van 2017 overgenomen door de Turicum Bank en Míchel Salgado en zakenpartner Pablo Dana werden aangesteld als eigenaren. “Dit is een speciale dag in mijn leven. Ik heb lang gevoetbald en mis het spelletje enorm. Ik mis de competitie. Dit is mijn eerste avontuur als eigenaar van een club”, vertelde Salgado in een interview met GBC. De Spanjaard voetbalde tien jaar voor Real Madrid en won onder meer twee keer de Champions League. Met Gibraltar United hoopt Salgado ‘iets positiefs teweeg te brengen voor het voetbal in het land’: “Dat is de voornaamste doelstelling.”

Salgado laat zijn gezicht regelmatig zien op de club, vertelt Nait: “Het bestuurslid van Málaga dat mij naar Gibraltar United heeft gebracht, is goed bevriend met Salgado. Salgado zei tegen mij: ‘ik heb je zien voetballen. Blijf zo doorgaan en daarna wil ik je naar Sevilla brengen’. Hij is een heel aardige man. Hij is een legende.” Gibraltar United werkt zogezegd samen met Málaga, maar onderhoudt ook nauwe banden met Sevilla. Mocht Nait het goed doen bij zijn huidige werkgever, dan zou hij dus promotie kunnen maken naar een beloftenteam in LaLiga. “Dat is een grote mogelijkheid. Het is ook mijn doel om daar aan te sluiten.”

“Een voormalig bestuurslid van Málaga vertelde: ‘als je een goed seizoen draait, dan kun je misschien naar Sevilla gaan of aansluiten bij het eerste van Málaga’. Dat geeft mij nog meer vertrouwen en motivatie om het hier te laten zien.” Over het niveau op Gibraltar is Nait tevreden: “Dat is vrij hoog. Het is een voordeel dat ik in de Hoofdklasse heb gespeeld en ik ontwikkel me hier snel. Ik ben hier gekomen toen ik nog in de herstelperiode van een blessure zat. Ik heb nu vier wedstrijden gespeeld en ik denk dat ik binnenkort weer volledig op niveau ben.”

Wat zijn je ambities als profvoetballer?

“Ik voetbal sinds mijn vijfde. Voetbal is mijn leven, mijn alles. Ik ben een ambitieuze speler met veel potentie en veel doelstellingen. Ik heb Spanje en Engeland altijd al de grootste en beste competities van de wereld gevonden. Daar wordt het mooiste voetbal gespeeld. Ik hoop daarom binnen vijf jaar dat ik bij een topclub in Spanje of Engeland speel.”