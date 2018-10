Kritische Carragher krijgt veeg uit de pan: ‘Hij praat ‘rubbish’’

Jamie Carragher liet zich maandagavond bij Sky Sports kritisch uit over Tottenham Hotspur. De oud-verdediger van Liverpool is van mening dat the Spurs hebben verzuimd om aan te haken bij de top van de Premier League, door niet te investeren. Alan Sugar, voormalig voorzitter van Tottenham, haalt op zijn beurt uit naar Carragher.

“Carragher praat rubbish over de toekomst van Tottenham. Het enige dat volgens hem werkt, is geld uitgeven. Tottenham heeft het juist goed gedaan met het beleid van Mauricio Pochettino”, schrijft Sugar op Twitter. Tottenham haalde afgelopen zomer geen enkele speler en Carragher vindt dat daar nu de resultaten van te zien zijn. “Dit is niet acceptabel voor een van de grootste clubs van het land.”

“Teams die naar de Premier League zijn gepromoveerd, hebben meer geïnvesteerd. Dat Tottenham nu staat waar ze staan, is alleen maar te danken aan Pochettino en de spelers”, vervolgt Carragher. “Daniel Levy (voorzitter van Tottenham, red.) heeft goed werk geleverd met het trainingscomplex, het stadion en de infrastructuur. Maar je hebt een van de beste managers ooit en deze investeringen zijn niet genoeg om iets te kunnen winnen.”

Tottenham verloor maandagavond met 0-1 van Manchester City, door een doelpunt van Riyad Mahrez. Daardoor is de achterstand van de ploeg van Pochettino op de regerend kampioen van Engeland opgelopen tot vijf punten. Tottenham bezet momenteel de vijfde plaats in de Premier League, met 21 punten uit 10 wedstrijden.