Cocu krijgt herkansing in Football Manager 2019 en verrast Ajax

ADVERTORIAL - Phillip Cocu werd onlangs op de keien gezet door Fenerbahçe, maar wij hebben hem snel een nieuwe kans gegeven. In Football Manager 2019, de populaire game die op 2 november uitkomt, laten wij de trainer een virtuele herstart maken in de Eredivisie en wel bij FC Groningen. “Ik ben erg blij dat ik mijn stempel mag drukken op de gang van zaken in de Euroborg”, zegt Cocu bij zijn presentatie.

Doelstellingen en transfermarkt

De opvolger van Danny Buijs krijgt de doelstelling mee om FC Groningen in het linkerrijtje te laten eindigen en om de derde ronde van de KNVB Beker te bereiken. Hij is ambitieus, maar predikt geduld: “Ik ben blij de nieuwe trainer te zijn en weet dat ik geduldig moet zijn, maar ik kan de club naar succes helpen.” Cocu begint met het doorlichten van zijn selectie. Past de groep bij zijn voetbalfilosofie? Hoe brengt hij alle tactische vernieuwingen van de game straks over op zijn spelers? En: voor welke posities heb ik aankopen nodig?

De Trots van het Noorden moet het doen met een transferbudget van tweeënhalf miljoen euro. Flink minder dan Cocu waarschijnlijk gewend was bij zijn vorige clubs Fenerbahçe en PSV. Hij wil zich op iedere linie versterken, maar wordt afgewezen door spelers als Douglas (Sporting Portugal), Sepp van den Berg (PEC Zwolle), Joey Veerman (FC Volendam), Branco van den Boomen (FC Eindhoven), Royston Drenthe (Sparta Rotterdam), Hüseyin Dogan (TOP Oss), Vincent Vermeij (Heracles Almelo) en Carel Eiting (Ajax). Wie wél wil komen, is Kwasi Okyere Wriedt van het tweede elftal van Bayern München.

Voorbereiding en tactiek

De Ghanese spits wordt voor één seizoen gehuurd en geeft meteen zijn visitekaartje af, want in de oefenwedstrijd tegen Dinamo Zagreb kopt hij de 3-1 tegen de touwen. Later scoort hij ook in de vriendschappelijke duels met Eintracht Trier (2-2) en RFC Tournai (1-8) en maakt hij een hattrick tegen VV Noordwijk (0-4). De supporters van FC Groningen laten in de social feed merken dat zij erg blij zijn met de aanwinst. Naast Wriedt wordt Quincy Odutayo na een proefperiode vastgelegd, een negentienjarige aanvaller die clubloos was.

Met deze groep moet Cocu het doen, want hij en technisch manager Ron Jans slagen er niet in om meer nieuwe spelers te halen. Verder vertrekt enkel Uriel Antuna; de buitenspeler loopt in de voorbereiding een blessure op en wordt teruggestuurd naar Manchester City, waarvan de Mexicaan werd gehuurd. Cocu is tevreden over de voorbereiding, want er is geen wedstrijd verloren. Zelfs tegen relatief grote ploegen als OGC Nice en Stoke City wordt er keurig gelijkgespeeld. Hij heeft alle vertrouwen in een goed resultaat in de eerste speelronde van de Eredivisie tegen Vitesse, maar eerst nog even aan de tactiek schaven.

In FM 2019 kunnen trainers nóg meer variëren in de tactiek: zo kun je jouw spelers alle facetten bijbrengen van gegenpressing of kun je de middenvelders de opdracht meegeven om tiki-taka-voetbal te spelen. Wij kiezen voor de snelle omschakeling met korte passes, vanuit een gesloten verdediging met jongens als Mike te Wierik, Julian Chabot en natuurlijk doelman annex aanvoerder Sergio Padt. Rits Doan moet voor de muziek op het middenveld zorgen en Mateo Cassierra is er voor de doelpunten. Tim Handwerker geeft aan dat hij graag de vrije trappen en strafschoppen wil nemen, want hij heeft het gevoel dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van zijn kwaliteiten. Cocu geeft de Duitser zijn zin: de linksback mag voortaan de vrije trappen en penalty’s nemen.

Start Eredivisie

Met een compleet fitte selectie reizen Cocu en consorten af naar Arnhem, waar wordt gevoetbald tegen Vitesse. Het is opnieuw Wriedt die scoort; hij zet FC Groningen na zes minuten op voorsprong. Mimoun Mahi maakt er 0-2 van, maar daarna gaat het mis. Vitesse komt terug tot 2-2 en in de slotminuut maakt Handwerker in de eigen zestien hands. Scheidsrechter Bas Nijhuis laat doorspelen, maar wordt gecorrigeerd door de videoscheidsrechter (VAR), die net als de doellijntechnologie zijn intrede doet in de nieuwste uitgave van Football Manager. De bal gaat op de stip en Tim Matavz schiet Vitesse naar de zege: 3-2. Cocu begint met een nederlaag aan zijn avontuur bij FC Groningen en alsof dat nog niet erg genoeg is, raakt hij een dag later Doan kwijt. De Japanner raakt geblesseerd op de training en zal zes tot acht weken moeten toekijken met een enkelblessure.

We weten dat de transfermarkt nog een paar dagen open is en dus doen we er alles aan om een vervanger voor Doan te halen. Op de transferlijst staat dat Lucas Piazón verhuurd kan worden door Chelsea en we schotelen de Braziliaan een aanbieding voor. Een dag later komt er een mail binnen: de zaakwaarnemer van Piazón geeft aan dat zijn cliënt in principe niet naar FC Groningen wil, maar dat er misschien wat mogelijk is als we veel bieden. We zoeken ons salarisplafond op, maar het mag niet baten: Piazón ziet een overstap nog altijd niet zitten. Een dag later staat de confrontatie met Willem II op het programma, maar eerst de persconferentie. Cocu schuift zelf niet aan bij het persmoment; hij laat Peter Hoekstra de vragen beantwoorden zodat hij zich zelf volledig op de tactiek kan focussen.

Teammoraal, contractverlengingen en de zege op Ajax

Cocu besluit uiteindelijk om, op de geblesseerde Doan na, dezelfde spelers het vertrouwen te geven. We lezen ook dat er ‘een goede vorm van eendracht tussen de spelers’ is ontstaan: “Zij zullen weinig redenen tot klagen hebben.” Met de moraal binnen de selectie lijkt het dus wel snor te zitten. Tegen Willem II worden er weinig kansen gecreëerd en dus brengt Cocu Jannik Pohl in de tweede helft binnen de lijnen. Een gouden wissel! Pohl scoort een minuut na zijn invalbeurt de winnende voor FC Groningen. Handwerker kan er in de slotminuut 2-0 van maken, maar hij mist een strafschop. Voortaan toch maar een andere speler de penalty’s laten nemen? Intussen zit de transferperiode erop en focust Jans zich op het verlengen van contracten. Django Warmerdam, Tim Freriks en Amir Absalem tekenen tot medio 2021.

De competitiewedstrijden tegen De Graafschap (0-0) en PEC Zwolle (2-2) leveren twee punten op en dus kunnen we gerust spreken van een stroeve start voor Cocu. Per slot van rekening raakt ook Mimoun Mahi geblesseerd; de aanvaller ligt er twee maanden uit. Zonder Doan en zonder Mahi probeert Cocu zijn manschappen klaar te stomen voor de wedstrijd tegen Ajax. Bij de Amsterdammers staat Eiting in de basis, de middenvelder die Cocu er zo graag bij had willen hebben bij de noorderlingen. Klaas-Jan Huntelaar heeft er al vijf inliggen en gaat tegen FC Groningen op zoek naar een doelpunt, maar mist kans op kans. In de blessuretijd van de eerste helft wordt er gescoord, door FC Groningen. Cassierra, die nota bene van Ajax wordt gehuurd, scoort met een stiftje en in Amsterdam blijft het 0-1.

Daag jezelf uit met Football Manager 2019!

Cocu heeft zijn eerste succesje bij FC Groningen pakken! En zo’n meevaller kan hij ook wel gebruiken na zijn moeizame maanden in Turkije. Ben jij geïnspireerd geraakt door het verhaal van ‘onze’ Cocu in Football Manager 2019? Wil jij net als Cocu de uitdaging aangaan en jezelf als trainer uitproberen in de populairste managementsimulatiegame ter wereld, mét nieuwe functies en upgrades die jou nóg dichter bij het elftal brengen dan ooit tevoren? FM 2019 is nu verkrijgbaar en speelbaar op pc, klik hier voor het aanbod!