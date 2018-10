Wie was Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van Leicester City?

Vichai Srivaddhanaprabha kwam zaterdag om het leven bij de helikoptercrash bij het stadion van Leicester City. De Thaise clubeigenaar werd zestig jaar oud. Wie was Srivaddhanaprabha precies? Hoe kwam de miljardair aan zijn geld? En wat heeft hij betekend voor Leicester City?

Wie was Srivaddhanaprabha?

Srivaddhanaprabha werd als Vichai Raksriaksorn geboren in Bangkok en studeerde in onder meer de Verenigde Staten en Taiwan. In Taiwan deed hij het idee op om een belastingvrije winkel op te richten en dat werd de King Power International Group. “Ik zag belastingvrije bedrijven over de hele wereld. Ik vond het een interessante business, dus toen zei ik tegen mezelf: dit kan ik ook”, vertelde Srivaddhanaprabha in een interview met Praew Magazine. In 1989 richtte hij King Power op en daarmee groeide hij uit tot de monopolist als het gaat om belastingvrij winkelen in Thailand. In deze stores wordt van alles verkocht: luxe horloges, lederwaren, parfums, cosmetica, elektronische apparatuur en sigaretten.

Srivaddhanaprabha trouwde met Aimon Srivaddhanaprabha en ze kregen vier kinderen: Voramas, Apichet, Aroonroong en Aiyawatt. Bhumibol Adulyadej, de voormalige koning van Thailand, kende de familie in het voorjaar van 2013 de nieuwe achternaam ‘Srivaddhanaprabha’ toe. Die naam betekent zoveel als ‘licht van de voortschrijdende roem’ en werd door de koning vergeven als blijk van dank voor alles wat Srivaddhanaprabha voor Thailand heeft betekend. In zijn vrije tijd speelde Srivaddhanaprabha polo, een balsport met paarden, en hij was tevens een toegewijd boeddhist.

Hoe kwam de miljardair aan zijn geld?

Srivaddhanaprabha richtte in 1989 dus King Power op en de eerste winkel werd geopend in Mahutun Plaza in Bangkok. Forbes schatte het vermogen van de baas van Leicester City op ruim 4,3 miljard euro en daarmee was hij de vijfde rijkste man van zijn land. Met King Power nam Srivaddhanaprabha vorig jaar nog een belang van 198 miljoen euro in de Thaise luchtvaartmaatschappij Thai AirAsia.

Wat heeft hij betekend voor Leicester City?

Srivaddhanaprabha was drie jaar de shirtsponsor van Leicester City, alvorens hij de club in 2010 overnam van Milan Mandaric. Srivaddhanaprabha en King Power betaalden hier naar verluidt ongeveer 43 miljoen euro voor. Met de financiële steun van Srivaddhanaprabha promoveerden the Foxes in 2014 naar de Premier League, na een afwezigheid van tien jaar. De schulden werden weggewerkt en in het seizoen 2015/16 presteerde Leicester City het onmogelijke door voor het eerst in de geschiedenis kampioen te worden van de Premier League. In totaal pompte Srivaddhanaprabha meer dan 130 miljoen euro in de voetbalclub. Srivaddhanaprabha was aanvankelijk supporter van Chelsea, maar viel uiteindelijk voor de andere in het blauw gestoken club.

“Na veel clubs te hebben bestudeerd, zijn we verliefd geworden op Leicester. Eén reden waren de clubkleuren, dezelfde kleuren als mijn bedrijf. De andere reden was dat de club op het tweede niveau speelde. Als we een Premier League-club hadden gekocht, dan was de uitdaging minder groot geweest”, zei hij in de Sunday Times. Srivaddhanaprabha bouwde niet alleen een goede band op met de supporters (hij gaf gratis bier en seizoenkaarten weg), maar ook met de spelers. Hij trakteerde de selectie na de promotie op een luxemaaltijd met kaviaar in een Londens restaurant en gaf iedere speler 12.000 euro mee om een gokje te wagen in het casino. Na het behalen van de landstitel in de Premier League deed hij alle spelers een BMW cadeau. Kosten: 2,3 miljoen euro.