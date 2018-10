De link tussen Almere en Rome: ‘Hier krijg je als jonge speler meer kansen’

Met Edoardo Soleri en Moustapha Seck heeft Almere City twee spelers van AS Roma gehuurd. Er is sprake van een prille samenwerking tussen beide clubs, zo vertelt trainer Michele Santoni. “AS Roma zoekt clubs die hen kunnen helpen om spelers door te laten ontwikkelen”, legt de 38-jarige oefenmeester uit aan Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie.

Door Chris Meijer

“We hebben nu twee spelers hier, omdat ik hen al kende en contacten heb in Rome. Robert Maaskant (technisch directeur bij Almere City, red.) en ik zijn er naartoe gegaan en hebben de planning aan Roma laten zien. Ze waren onder de indruk van wat we hier voor elkaar krijgen. We hebben gezegd dat we zouden beginnen met deze twee jongens en dan zouden evalueren”, vertelt Santoni. Er is momenteel wekelijks contact met Roma over de ontwikkeling van Seck en Soleri.

“Rond de winterstop zullen we gaan evalueren hoe de samenwerking bevalt en dan hebben we een deurtje opengehouden dat er in de toekomst iets meer kan. Dat is geen verplichting of iets dergelijks, maar hooguit een kans”, verklaart hij. Almere City is met twintig punten uit elf wedstrijden sterk aan het seizoen begonnen en bezet momenteel de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. “Zeker in Italië is de stap van de Onder-19 naar het eerste elftal groot. Nederland wordt gezien als een ontwikkelland. Het zou het nog gemakkelijker maken als we Eredivisie zouden spelen, logischerwijs.”

Soleri verruilde Rome afgelopen zomer tijdelijk voor Almere. AS Roma stalde hem eerder bij La Spezia in de Italiaanse Serie B en Almería in de Spaanse LaLiga2. “Hier krijg je als jonge speler meer kansen. Ik denk dat dit voor mijn ontwikkeling de beste stap is. Van wedstrijden spelen word je beter, dat is het belangrijkste. Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik wist dat er meer kansen waren om aan spelen toe te komen. De trainer spreekt Italiaans, waardoor er geen taalbarrière is. Het heeft tot nu toe allemaal goed uitgepakt”, vertelt de 21-jarige spits, tevens jeugdinternational voor Italië.

Met drie doelpunten in acht competitiewedstrijden kent Soleri een goede start van het seizoen. “De eerste maanden zijn goed bevallen, ik vind het leuk. Het wordt elke dag meer plezierig om naar de club te komen. Het begint te lopen in het team, de resultaten zijn goed en we moeten zo doorgaan”, zegt Soleri. “Omdat ik hier speel, heb ik het automatisch beter naar mijn zin. Voor nu ben ik tevreden, al kunnen er voor het einde van het seizoen nog dingen veranderen. Ik denk dat dit een goede kans is om in een jaar meer ervaring op te doen, wedstrijden te spelen en doelpunten te maken. Dan zien we volgend jaar wel weer.”

Delvechio Blackson verruilde SC Cambuur in de zomer van 2017 voor Almere City.

“Hier speelt hij. En als hij niet speelt, weet hij dat er een trainer bezig is om hem uit te leggen waarom hij niet speelt en wat hij beter moet doen. In Italië is het vaak zo dat je goed bent en speelt, of je speelt niet, dan is het aan jou om je te laten zien. Voor die jonge spelers is deze stap ideaal”, aldus Santoni. Hij benadrukt dat Almere City niet afhankelijk wil worden van huurlingen. “We willen niet meer dan drie spelers huren, dus dan moet je wel spelers op huurbasis overnemen die je sterker maken.”

“Het zijn twee jongens die individueel kwaliteiten hebben. Door de jongens die erbij zijn gekomen, gaat het niveau op de training alleen maar omhoog. Als je naar de wedstrijden kijkt, zie je dat die jongens echt van meerwaarde zijn”, stelt Delvechio Blackson. De linksback annex centrale verdediger, die aan zijn tweede seizoen bij Almere City bezig is en tot dusver zeven wedstrijden speelde, zag met Seck een concurrent overkomen van AS Roma. “Het houdt mij ook scherp dat ik een sterke concurrent heb. Ik kan van hem leren, van zijn felheid en dat hij af en toe een slimme overtreding maakt. Ze komen uit een andere cultuur, dat merk je in het voetbal. Je merkt echt dat het spelers van AS Roma zijn.”