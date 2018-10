Update: Leicester City mijdt vliegtuigreis na ramp met helikopter

Leicester City-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha is op zestigjarige leeftijd overleden. De Thaise zakenman zat zaterdagavond in de helikopter die ongeveer anderhalf uur na afloop van de wedstrijd tussen Leicester City en West Ham United (1-1) crashte op een parkeerplaats van de club. De Air Accidents Investigation Branch (AAIB) onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Dat gaat vermoedelijk nog enkele dagen duren.

Leicester City bevestigt zondagavond op de clubsite dat er vijf personen aan boord waren, onder wie Srivaddhanaprabha, en dat niemand het heeft overleefd. Persbureau Reuters meldde eerder op de zondag dat het verder gaat om onder anderen de dochter van Srivaddhanaprabha. Het gaat echter om de clubwerknemers Nursara Suknamai en Kaveporn Punpare, piloot Eric Swaffer en passagier Izabela Roza Lechowicz, zo meldt de politie van Leicestershire in een verklaring.

“Onze eerste gedachten zijn bij de Srivaddhanaprabha-familie en alle families van de mensen die aan boord zaten. In Khun Vichai heeft de wereld een groot mens verloren. Een man van vriendelijkheid en edelmoedigheid en een man wiens leven werd bepaald door de liefde die hij gaf aan zijn familie en aan hen die hij zo succesvol heeft geleid. Leicester City was onder zijn leiderschap een echte familie”, zo valt er in het statement van the Foxes te lezen.

“We betreuren zijn overlijden dan ook als één familie en willen zijn visie als nalatenschap voor de club behouden. Er zal op dinsdag 30 oktober een condoleanceregister worden geopend in het King Power Stadium, voor de supporters die hun respect willen betuigen. Supporters die het stadion niet kunnen bezoeken en een bericht willen achterlaten, kunnen dat doen via een online condoleancehandboek dat te zijner tijd wordt geopend op onze website.”

“Iedereen binnen de club is geraakt door de geweldige reactie van de football family. De steunbetuigingen en solidariteit worden in deze moeilijke tijd zeer gewaardeerd.” Srivaddhanaprabha, die zijn vermogen van circa vijf miljard dollar vergaarde met taxfree-winkelketen King Power, kocht Leicester medio 2010, om een half jaar later voorzitter te worden. In 2016 werd Leicester City verrassend landskampioen van Engeland, ondanks een inzet van 5000 tegen 1.

De club opent dinsdag een condoleanceregister bij het King Power Stadium voor supporters die hun medeleven willen betuigen. Voor wie het niet mogelijk is daarheen te gaan, wordt er een online condoleanceregister geopend op de clubwebsite. De wedstrijd in de League Cup die dinsdag tegen Southampton zou worden gespeeld, gaat niet door. Ook een wedstrijd van het tweede elftal tegen Jong Feyenoord is afgelast.

Update 30 oktober 19.22 uur - Leicester City speelt zaterdag gewoon in Premier League

De competitiewedstrijd tussen Leicester City en Cardiff City gaat zaterdag gewoon door, ondanks de dood van eigenaar en voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha van Leicester City. Naar aanleiding van zijn overlijden werd het treffen in de League Cup tegen Southampton op dinsdagavond uitgesteld. Ook de ontmoeting tussen de beloftenteams van Leicester City en Feyenoord in het kader van de Premier League International Cup werd in een eerder stadium verschoven. Zaterdag zal stil worden gestaan bij het overlijden van de Thai. Op welke manier is nog niet bekendgemaakt.

Update 31 oktober 12.17 uur - Leicester City mijdt vliegtuigreis na ramp met helikopter

De wedstrijd tussen Cardiff City en Leicester City vindt zaterdag doorgang, maar the Foxes kennen wel een andere voorbereiding dan gebruikelijk. Nadat een helikopterramp het leven eiste van eigenaar en voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha, vindt Leicester het niet gepast om naar Cardiff te vliegen. Daarom kiest men voor een busreis. Voorafgaand aan de wedstrijd vindt een minuut stilte plaats en de spelers zullen met rouwbanden voetballen, meldt de club.