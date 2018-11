Update: Supercoppa tussen Juventus en AC Milan ‘gewoon’ in Saudi-Arabië

Mensenrechtenorganisaties zetten Juventus en AC Milan onder druk om de strijd om de Supercoppa in januari niet in Saudi-Arabië af te werken. Volgens Amnesty International zal Riyad de wedstrijd aanwenden om het zwaarbeschadigde imago op te poetsen, na de vermoedelijke moord op columnist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul.

Bestuurders van de Serie A tekenden in juni een contract ter waarde van zeven miljoen euro, waarin werd bepaald dat drie van de vijf komende Supercoppa's in Saudi-Arabië gespeeld zouden worden. Voorheen werd die wedstrijd ook gespeeld in de Verenigde Staten, China, Libië en Qatar. In de internationale gemeenschap wordt opgeroepen tot boycots van evenementen in Saudi-Arabië, na de verdwijning van Khashoggi.

Toptennissers Rafael Nadal en Novak Djokovic worden onder druk gezet om af te zien van een lucratieve wedstrijd in Saudi-Arabië, volgende maand, en ruim veertig bekende organisaties besloten niet naar een Saudische investeringsconferentie met de bijnaam 'Davos in the Desert' te gaan. Volgens Allan Hogarth van Amnesty is Saudi-Arabië 'goed op de hoogte' van de mogelijkheid die sport biedt om een reputatie subtiel bij te schaven.

"Ook voor de verschrikkelijke moord op Jamal Khashoggi had Saudi-Arabië al een weerzinwekkende staat van dienst op het gebied van mensenrechten", zegt hij. "Grote clubs als Juventus en Milan moeten inzien dat hun deelname aan sportevenementen in het land ingezet kan worden als vorm man 'sportswashing'. We vragen deze clubs om tweemaal na te denken over de boodschap dat ze zouden sturen naar sportliefhebbers over de hele wereld en aan dappere activisten die opkomen voor mensenrechten in Saudi-Arabië."

Update 5 november 13.47 uur - Supercoppa tussen Juventus en AC Milan 'gewoon' in Saudi-Arabië

Juventus en AC Milan lijken niet te zwichten voor de kritiek van mensenrechtenorganisaties op hun deelname aan de Supercoppa in Saudi-Arabië. De Italiaanse voetbalbond heeft maandag bevestigd dat de wedstrijd tussen de regerend landskampioen en de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen 'gewoon' wordt afgewerkt in het Saudische Jeddah. Het duel vindt plaats op 16 januari.