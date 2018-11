FC Den Bosch in handen van 24-jarige Jordania: ‘Ze willen naar de Eredivisie’

DEN BOSCH - Danny Verbeek keerde in de zomer van 2017 terug bij FC Den Bosch. Een stap achteruit, om vervolgens weer een paar stappen vooruit te zetten, zo was het idee. Afgelopen zomer kwam de club plots in handen van de 24-jarige Kakhi Jordania. Met de zoon van Merab Jordania, voormalig eigenaar van Vitesse, aan het roer moet de verrassende nummer vijf op den duur weer terugkeren naar de Eredivisie. Verbeek legt in een interview met Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, uit dat Jordania grootse plannen heeft met de club.

Door Yanick Vos

Formeel is de overname nog niet afgerond, maar afgelopen zomer bleek dat Jordania, eigenaar van een bedrijf dat olie verkoopt op de Russische markt, FC Den Bosch zo'n beetje van de ondergang had gered. “Dit was de enige manier om de club te laten voortbestaan”, liet directeur Paul van der Kraan destijds weten. Op 26 juli maakte FC Den Bosch bekend dat Jordania de nieuwe grootaandeelhouder was geworden. Hij neemt de club naar verluidt voor circa 2,5 miljoen euro over. Een akkoord werd bereikt over de overname van 99,9 procent van de aandelen. Alleen het prioriteitsaandeel wordt niet overgenomen door Jordania. Dit betreft rechten over de identiteit van de club, zoals de naamgeving, clubkleuren en vestitignsplaats. Het is nu aan de KNVB om de overname goed te keuren. “Ik heb hem zelf een of twee keer gezien, het is duidelijk dat hij hier grote plannen heeft”, vertelt Verbeek over Jordania. “Alleen is de overname nog niet helemaal afgerond. Als ik het goed heb wordt het binnenkort duidelijk. De KNVB wilde wat extra informatie.”

Hoewel de overname nog niet officieel is afgerond, duurde het niet lang voordat de selectie van trainer Wil Boessen aanzienlijk werd versterkt. De ene na de andere speler werd naar De Vliert gehaald en de doelstellingen werden bijgesteld. Versterkingen kwam uit onder meer Estland, Bulgarije, Italië en Argentinië, en kwamen allemaal uit de koker van de nieuwe technisch directeur Anton Evmenov. Hij werd aangesteld door Jordania en was eerder werkzaam als technisch directeur bij CSKA Moskou en hoofd scouting van Zenit Sint-Petersburg. Met hem aan het roer hoopt Den Bosch op betere tijden. Dat kan ook haast niet anders, want de afgelopen jaren waren de prestaties niet om over naar huis te schrijven (zestiende, zeventiende, veertiende). Boesen liet aan het begin van het seizoen al weten dat er nu meer van hem gevraagd wordt: "We willen bovenin meedraaien en minimaal een play-offplek veroveren”, was hij duidelijk na gesprekken met zijn nieuwe bazen.

Verbeek vindt het goed dat er iets is veranderd bij de club waar hij werd opgeleid en op jonge leeftijd doorbrak. “Het gaat al jaren bergafwaarts met FC Den Bosch. Het wordt steeds minder en minder, de laatste jaren worden de play-offs niet eens gehaald. Uiteindelijk was dit de laatste redding”, vertelt de buitenspeler, die dit seizoen door Boessen op het middenveld wordt geposteerd. “Ik kom zelf uit Den Bosch en dan krijg je redelijk veel mee. Nu merk ik om mij heen dat het weer meer begint te leven. Het is een tijd lang zo geweest dat ik in de stad riep en er naar me werd geroepen: ‘Danny, tegen wie moet je vrijdag?’ Nu merk je dat ze allemaal weer willen komen. Het begint weer te leven.”

FC Den Bosch bivakkeerde de laatste jaren steevast in het rechterrijtje in de Eerste Divisie. Zonder geldschieter had de club misschien wel opgehouden te bestaan. Jordania is niet alleen de redding van de club, maar is ook iemand die ambitieus is. “Verrassend dat je dit op je 24ste al kan bereiken”, aldus Verbeek. “Ik wist wel dat we dit als club nodig hadden. Ik denk dat het in het voetbal steeds meer deze kant opgaat, zeker in de Keuken Kampioen Divisie. Er is bijna geen club die zijn eigen broek kan ophouden. De supportersaantallen nemen af, de sponsoring loopt terug. Nou, zeg het maar: hoe ga je dan je inkomsten nog genereren? Den Bosch is een grote stad, maar je hebt hier in de buurt zo veel clubs: RKC Waalwijk, FC Eindhoven, Willem II, TOP Oss, NAC Breda... er zitten zo veel clubs in de buurt kort op elkaar. En dan heb je PSV nog waar het grote geld naartoe gaat. Dus zeg het maar?”

Hoewel iedereen bij FC Den Bosch het erover eens is dat de overname een goede zaak is, levert het ook gemengde gevoelens op bij de aanvoerder van het eerste elftal. “Het is een beetje dubbel. Er zijn heel veel jongens die denken: hoe is het nu voor mezelf, hoe ziet mijn toekomst eruit? Je weet dat als er een nieuwe koper is, een nieuwe eigenaar, dat hij ook zijn eigen spelers gaat halen. Mensen die hier al lang lopen vragen zich af: wat gebeurt er met ons? Het is een beetje dubbel, aan de ene kant denk ik dat de club het nodig heeft, aan de andere kant vraag je jezelf ook af: waar ligt mijn toekomst?”, aldus Verbeek, wiens contract in Den Bosch doorloopt tot de zomer van 2020.

Als captain praat Verbeek regelmatig met Evmenov, de nieuwe technisch directeur. “Hij komt op mij heel serieus over. Het is iemand met heel goede plannen”, klinkt het. “De overname kwam vrij laat rond, de transferperiode was al lang op gang en liep al op zijn einde. Hij heeft nu een aantal spelers gekocht of gehuurd, waarvan er veel ook echt veel kwaliteit hebben. Alleen je merkt wel dat hij op een hoger niveau gewerkt heeft doordat hij de randvoorwaarden wil aanpassen. De voeding, de shakes, de rust. Vorig jaar waren die plannen er ook wel, maar toen was er geen budget. Tegenwoordig is iedereen veel bezig met goede voeding en shakes. Nu zijn de financiele mogelijkheden er voor. Qua trainingen is er verder weinig veranderd, we hebben nog steeds dezelfde trainer die gewoon nog steeds hetzelfde werk doet.”

Dat er meer budget is bij FC Den Bosch is ook te merken aan de spelers in de selectie. Met Danny Holla werd een ervaren speler in huis gehaald en ook aan Stefan Velkov en Nicolás Romat wordt veel plezier beleefd. “Een groot gedeelte van de nieuwe spelers is ook wel écht een versterking”, laat Verbeek weten. “Het is alleen ook moeilijk om dat allemaal goed in te passen, want het zijn een hoop buitenlandse jongens. Van die jongens kan je niet verwachten dat ze er meteen staan. We hebben twee jongens uit Argentinië, dat is voor iedereen een hele omschakeling natuurlijk. Het is nu nog te vroeg om te concluderen welke spelers de echte versterkingen zijn, maar je ziet wel dat een heel groot gedeelte echt veel kwaliteit heeft.”

FC Den Bosch viert feest na de 2-1 overwinning op FC Twente

Dat er meer kwaliteit in de ploeg van Den Bosch zit, is terug te zien aan de stand op de ranglijst. FC Den Bosch staat na de 2-1 overwinning op FC Twente van afgelopen vrijdag op een knappe derde plaats. Verbeek wil niet te vroeg juichen. “We zijn nog niet eens op de helft van de eerste competitiehelft en krijgen nog heel veel moeilijke wedstrijden. Ik denk dat je pas kan kijken naar waar je staat als je tegen iedereen een keer hebt gespeeld. Aan het begin van het seizoen heeft het niet meegezeten, met jongens die we op het laatste moment nog moesten inpassen. Dat is heel moeilijk en dat zag je ook in het begin. Maar nu winnen we vier keer op rij en dan zie je dat er een beetje geloof begint te komen. Dan wordt het ook makkelijker voor die jongens om in het team te komen”, zegt hij. Na de winterstop bestaat de kans dat er opnieuw nieuwe spelers in de ploeg moeten worden ingepast. Ik denk dat ze in januari weer gaan doorselecteren en in de zomer de echte stappen gaan zetten.”

Verbeek verliet FC Den Bosch in 2012 voor Standard Luik. Hij speelde daarna voor NAC Breda en FC Utrecht, om in 2017 terug te keren bij de club waar het voor hem begon. Door blessureleed kwam hij niet helemaal uit de verf. Het liep niet meer zoals hij wilde en bij Den Bosch kon hij weer veel aan spelen toekomen. “We zetten een stap achteruit, met de bedoeling om er daarna weer een paar vooruit te zetten”, aldus Verbeek. Die stap vooruit zet hij binnenkort misschien wel mét Den Bosch, al had hij dat op voorhand nooit gedacht. “Dat is nu wel een mogelijkheid. Dat was eerst niet mijn bedoeling. Ik kwam niet terug naar Den Bosch met het idee, met de positie waar ze destijds stonden, dat ze op korte termijn konden promoveren. Dat gevoel had ik niet. Op dit moment is dat nog steeds moeilijk, maar daar gaan wij wel naartoe groeien. Dus ik denk wel dat Den Bosch binnen nu en een jaar of twee jaar een serieuze kandidaat is om te promoveren. Ze willen Den Bosch naar de Eredivisie hebben, absoluut.”