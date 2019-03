Update: ‘Lacazette-goal’ voortaan verleden tijd na spelregelwijzigingen

De internationale spelregelcommissie IFAB overweegt een aantal spelregelwijzigingen in het voetbal, zo meldt de BBC vrijdagmiddag. Een panel van adviseurs zal zich volgende maand over twee nieuwe voorstellen buigen: het verbieden van wissels in de blessuretijd en spelers verplicht stellen om na een wissel het veld te verlaten via de dichtstbijzijnde veldlijn.

Een eventuele beslissing wordt niet spoedig verwacht: volgens de Britse omroep zal die er ook nog niet komen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de IFAB in maart 2019. Met het verbieden van wissels in de blessuretijd moet tijdrekken voorkomen worden. De BBC komt met cijfers uit de Premier League: sinds de start van het seizoen 2017/18 zijn er 2599 wissels doorgevoerd, waarvan 129 (vijf procent) in de negentigste minuut of daarna.

Ook het verplichten van spelers om het veld via de dichtstbijzijnde lijn te verlaten, moet bijdragen aan een vlottere spelhervatting. Nu lopen spelers altijd richting de dug-out; als ze zich ten tijde van de wissel aan de overzijde van het veld bevinden, kunnen ze ruim de tijd nemen om over het gras te wandelen.

De IFAB kijkt ook naar het voorstel om gele en rode kaarten te kunnen uitdelen aan teamofficials. Tot slot wordt overwogen om keepers toe te staan om een ploeggenoot in het strafschopgebied aan te spelen via een uittrap, met als voorwaarde dat het andere elftal geen spelers in het zestienmetergebied mag hebben. Dat voorstel zou echter voorlopig gelden voor het jeugdvoetbal en niet voor de profs.

Update 2 maart 16.31 uur - 'Lacazette-goal' voortaan verleden tijd na spelregelwijzigingen

De internationale spelregelcommissie IFAB heeft op de jaarlijkse vergadering een aantal spelregelwijzigingen aangekondigd, die vanaf volgend seizoen worden doorgevoerd. Het is voortaan niet meer toegestaan dat spelers van de aanvallende partij plaatsnemen in de muur bij een vrije trap; vorige week scoorde Alexandre Lacazette van Arsenal op die manier nog tegen Bournemouth nadat drie medespelers in de muur stonden en een gat creëerden. Om tijdrekken tegen te gaan, moeten spelers die gewisseld worden voortaan de kortste route nemen naar de zijlijn. Bovendien wordt vanaf volgend seizoen ook een onopzettelijke handsbal bestraft, als er een doelpunt uit voorkomt. Tot slot hoeven keepers de bal bij een doeltrap niet meer verplicht buiten het strafschopgebied spelen.