Miljoenen lonken voor Ajax bij overwinning op AEK Athene

Ajax is bezig aan een zeer lucratief Champions League-seizoen en als de groepsfase overleefd wordt, komen er nog meer miljoenen de kant van van de Amsterdammers op. De club kan zich dinsdagavond in Athene plaatsen voor de volgende ronde en kwalificatie voor de knock-outfase levert nog eens 9,5 miljoen euro op. Dat bedrag komt bovenop de vele miljoenen die Ajax al heeft verdiend.

Ajax ontving, net als alle andere clubs, een startpremie van 15,25 miljoen euro. De club ontving van de UEFA ook nog eens een coëfficiëntenpremie van 18,7 miljoen euro. De Europese voetbalbond reserveerde namelijk dertig procent van al het prijzengeld (1,95 miljard euro) voor een premie die op basis van de Europese prestaties van clubs van de afgelopen tien jaar wordt bepaald. Ajax begon de Champions League als zestiende op deze ranglijst en ontving daarom 18,7 miljoen euro.

Een overwinning in de groepsfase levert 2,7 miljoen euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor 900.000 euro. Ajax pakte tot dusver acht punten en verdiende zodoende al 7,2 miljoen euro. Samen met PSV verdeelt Ajax ook nog eens een bedrag van tussen de drie en zes miljoen euro aan televisiegelden, zo rekende het Algemeen Dagblad eerder dit seizoen uit. Aan de kaartverkoop in de groepsfase verdient de club ongeveer vijf miljoen euro, waardoor het totaalbedrag van de verdiensten in de Champions League, bij een kwalificatie voor de volgende ronde, oploopt naar meer dan zestig miljoen euro.

Het duel met AEK Athene staat dinsdagavond om 18.55 uur op het programma. Als Ajax wint is het zeker van de volgende ronde. Bij een gelijkspel of nederlaag is het afhankelijk van het resultaat van Benfica op bezoek bij Bayern München. Als Ajax niet wint en Benfica wel, dan valt de beslissing op 12 december. Ajax krijgt dan bezoek van Bayern in de Johan Cruijff ArenA.