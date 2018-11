Update: ‘Bergwijn lijkt duels met Vitesse en Tottenham te halen’

PSV speelt woensdagavond de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur en de voorbereiding op dat duel verloopt niet helemaal vlekkeloos. Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International melden dinsdagmiddag namelijk dat Steven Bergwijn ontbrak op de afsluitende training voor het treffen met de Londenaren.

De Oranje-international kampt met niet nader bekendgemaakte fysieke klachten en hoewel het niet uitgesloten is dat hij toch aan de aftrap zal verschijnen in het Philips Stadion, staat er een ‘groot vraagteken’ achter zijn naam. De aanvaller stond afgelopen weekend tijdens de van FC Emmen gewonnen wedstrijd in de Eredivisie nog gewoon in de basis en werd toen dik tien minuten voor tijd gewisseld.

Als Bergwijn inderdaad niet inzetbaar is tegen Tottenham, lijkt Donyell Malen de meest logische vervanger voor de dribbelaar. Trainer Mark van Bommel kan verder over een volledig fitte selectie beschikken voor de wedstrijd tegen de Engelsen, die net als PSV na twee wedstrijden in de Champions League nog op nul punten staan.

Update 24 oktober 17.38 uur - Bergwijn ontbreekt tegen Tottenham en wordt vervangen door Malen

Steven Bergwijn is woensdagavond niet van de partij als PSV het opneemt tegen Tottenham Hotspur. De aanvaller kampt met een enkelblessure en wordt in de basiself vervangen door Donyell Malen. Trainer Mark van Bommel kiest verder voor de verwachte namen en laat Érick Gutiérrez wederom op de bank beginnen.

Update 1 november 09.25 uur - 'Bergwijn lijkt duels met Vitesse en Tottenham te halen'

Steven Bergwijn is op de weg terug, weet De Telegraaf te melden. De aanvaller miste de afgelopen duels van PSV door een voetblessure, maar staat vandaag weer op het trainingsveld. Als Bergwijn de (besloten) sessies van donderdag en vrijdag doorstaat, dan lijkt de jongeling klaar voor de confrontatie met Vitesse zaterdag. Dinsdag staat het Champions League-duel met Tottenham Hotspur op het programma.