Update: Messi laat gezicht weer zien op trainingsveld Barcelona

Lionel Messi moet de komende duels van Barcelona laten schieten. De Spaanse topclub laat zaterdagavond via de officiële kanalen weten dat een breuk in zijn rechterarm ervoor zorgt dat hij op papier drie weken aan de kant zal staan. Dat betekent dat Messi onder meer de naderende duels van de Catalanen met Internazionale en Real Madrid zal missen.

Messi kwam zaterdagavond na twintig minuten spelen in het thuisduel met Sevilla (4-2) ongelukkig ten val na een duel met Franco Vazquez en greep direct naar zijn rechteronderam. Na een blessurebehandeling van enkele minuten werd hij gewisseld. Nader onderzoek wees een breuk in de arm uit, waardoor Messi ongeveer drie weken aan de kant staat.

Barcelona speelt komende woensdag in de Champions League tegen Internazionale en vier dagen later spelen de Catalanen opnieuw thuis, in LaLiga tegen aartsrivaal Real Madrid. Op zaterdag 3 november wacht een uitduel met Rayo Vallecano en vier dagen later het weerzien met Inter in de Champions League. De verwachting is dat Messi op 11 november tegen Real Betis weer inzetbaar is.

De laatste Clásico zonder Messi én Cristiano Ronaldo dateert van bijna 11 jaar geleden. Op 23 december 2007 won Real Madrid met 0-1 bij Barcelona, dankzij een goal van Julio Baptista. Door de overwinning op Sevilla mag Barcelona zich koploper noemen in Spanje. De ploeg van trainer Ernesto Valverde heeft achttien punten, één meer dan Deportivo Alavés en twee meer dan Sevilla en Atlético Madrid.

Update 31 oktober 13.40 uur - Messi laat gezicht weer zien op trainingsveld Barcelona

Lionel Messi traint weer mee bij Barcelona. De aanvaller, die anderhalve week geleden een breuk in zijn rechterarm opliep in de wedstrijd tegen Sevilla (4-2 zege), verscheen woensdagmiddag voor het eerst weer op het trainingsveld. Na zijn blessure maakte Barcelona bekend dat hij ongeveer drie weken aan de kant zou staan. Het is nog niet duidelijk of die prognose naar voren bijgesteld kan worden.