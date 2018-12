Update: Barcelona trekt steun in voor wedstrijd in Miami op 26 januari

Javier Tebas wil ver gaan om ervoor te zorgen dat er toch competitiewedstrijden van LaLiga worden afgewerkt in Noord-Amerika. De voorzitter van LaLiga sloot afgelopen zomer een deal met het Amerikaanse Relevant Sports, waarbij de intentie werd uitgesproken om duels in de Verenigde Staten en Canada te spelen. Voetbalbond RFEF weigert enige medewerking te verlenen, maar Tebas wil de bond daartoe gaan dwingen.

Volgens Cadena COPE bereidt Tebas een rechtszaak voor om zijn gelijk te halen. Hij heeft nog altijd de hoop dat de wedstrijd tussen Girona en Barcelona van 26 januari in Miami gespeeld gaat worden. Vorige maand stuurde Luis Rubiales, voorzitter van de RFEF, nog een brief aan Tebas met de boodschap dat het ambitieuze plan geen doorgang gaat vinden. Hij maakte duidelijk dat er 'nul procent kans' is op een duel tussen Girona en Barcelona in Miami, schreven Spaanse media toen.

De Spaanse voetbalbond heeft naar eigen zeggen ook de volledige steun van de UEFA, de FIFA en de spelersvakbond in Spanje (AFE). Ondertussen heeft ook Real Madrid formeel zijn weerstand tegen de plannen uitgesproken: de club stuurde woensdag een brief naar de RFEF over het plan om het duel tussen Girona en Barcelona in Miami te spelen. Dat komt neer op competitievervalsing, suggereert de grootmacht in de brief.

Algemeen directeur José Ángel Sánchez schrijft dat Real Madrid niet is ingelicht over het plan. "LaLiga heeft geen toestemming van Real Madrid gekregen, ondanks dat deze wedstrijd effect heeft op een competitie waarin wij spelen. We mogen niet vergeten dat de competitie bestaat uit twintig clubs, niet uit twee clubs. Het is van fundamenteel belang dat elke club elkaar thuis en uit treft, want dat garandeert de integriteit en gelijkheid van de competitie."

Update 10 december 20.47 uur - Barcelona trekt steun in voor wedstrijd in Miami op 26 januari

Barcelona heeft zijn steun ingetrokken voor het plan van LaLiga om de wedstrijd tegen Girona van 26 januari af te werken in Miami. De grootmacht was aanvankelijk bereid om mee te werken, maar de directie heeft zich vanwege een 'gebrek aan consensus' bedacht. "Totdat er een akkoord is bereikt tussen de betrokken partijen, zal dit project niet tot bloei komen", schrijft de club. Eerder keerden de Spaanse voetbalbond (RFEF), de UEFA, de FIFA en de Spaanse spelersvakbond (AFE) zich al tegen het plan van LaLiga-voorzitter Javier Tebas om de komende jaren met regelmaat wedstrijden af te werken op het Noord-Amerikaanse continent.