Hoe zit het met de interlandloopbaan van Messi en keert hij nog terug?

Lionel Messi heeft na het WK geen wedstrijd meer voor de nationale ploeg van Argentinië gespeeld. De aanvaller van Barcelona heeft nog geen punt achter zijn interlandloopbaan gezet, maar door zijn afwezigheid bij la Albiceleste vraagt men zich in eigen land af of hij überhaupt ooit nog het shirt van de nationale ploeg zal dragen. Ook de komende interlandperiode zal Messi niet in actie komen voor zijn land, want hij zit opnieuw niet bij de voorselectie, zo werd donderdag bekend.

Messi won als clubspeler bij Barcelona zo'n beetje alle prijzen die er te winnen zijn, maar staat als international nog met lege handen. Het afgelopen WK werd voor de 31-jarige Messi als laatste kans gezien om wereldkampioen te worden. Dat lukte niet en dus groeit de twijfel over zijn status als beste speler ooit. In juni van dit jaar stond Messi op de voorpagina van het Amerikaanse tijdschrijft PAPER, afgebeeld met een geit. Met de foto werd verwezen naar het Engelse GOAT, de afkorting voor Greatest Of All Time. Hoewel hij voor sommigen de beste speler aller tijden is, geven anderen de voorkeur aan spelers als Diego Maradona, Pelé en Cristiano Ronaldo.

Afgelopen zomer maakte de nationale ploeg van de inmiddels vertrokken bondscoach Jorge Sampaoli geen beste indruk in Rusland. De groepsfase werd met veel pijn en moeite overleefd, waarna Frankrijk in de achtste finales te sterk bleek (4-3). Het bleek voorlopig de laatste interland van Messi, want na het WK werkt Argentinië zijn wedstrijden zonder de aanvaller af. Hij ontbrak bij de laatste vier interlands en het blijft afwachten wanneer en óf hij terugkeert.

Heeft Messi bedankt voor de nationale ploeg?

In september nam Argentinië het zonder Messi op tegen Guatemala (3-0 winst) en Colombia (0-0). De aanvoerdersband werd tijdens deze wedstrijden gedragen door Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico. Ook tijdens de interlandperiode van oktober was Messi er niet bij. De ploeg van interim-bondscoach Lionel Scaloni, met ditmaal Sergio Romero als captain, won met 4-0 van Irak en ging met 0-1 ten onder tegen Brazilië. Neymar gaf rondom dat duel aan te hopen dat Messi zich snel weer bij de nationale ploeg meldt. "Het is een aderlating voor het voetbal”, aldus de Braziliaan. “We moeten met zijn allen optimaal genieten van Messi. Hoe meer hij voetbalt, hoe beter dat is voor alle voetbalfans.”

Messi heeft officieel nog niet bedankt voor de nationale ploeg, maar zijn afwezigheid zorgt wel voor een hoop onduidelijkheid over zijn toekomst. Zowel Messi zelf als Scaloni hebben daar tot dusver geen verandering in kunnen brengen. Hoewel Scaloni in de Argentijnse media liet optekenen dat hij optimistisch is over een mogelijke terugkeer van Messi in de nationale ploeg, gaf hij toe dat hij rekening houdt met een ander scenario. “Ik hoop dat Messi er in de toekomst weer bij is, want hij is de beste speler ter wereld. En als het niet zo is, dan moeten we proberen om als een team te spelen”, aldus Scaloni. “Dan zijn we moeilijk te verslaan. Dat is het idee.”

In de afgelopen WK-kwalificatie was Messi nog de grote man, doordat hij zijn land met een hattrick tegen Ecuador naar het WK in Rusland schoot. Het huwelijk tussen de nationale ploeg en Messi heeft echter meer zware dan mooie tijden gekend. In 2014 verloor het Argentinië van Messi de WK-finale van Duitsland, terwijl in 2015 en 2016 de finales van de Copa América verloren werden tegen Chili. Messi miste in de laatste finale een penalty in de strafschoppenserie en dat was voor hem de bekende druppel. Direct na afloop kondigde hij zijn afscheid als international aan, maar daar kwam hij een paar maanden later op terug.

Wanneer speelde Messi zijn laatste interland?

Messi kwam 128 keer uit voor de nationale ploeg van Argentinië en op het WK in Rusland speelde hij zijn voorlopig laatste interlands. In een groep met IJsland (1-1), Kroatië (0-3 nederlaag) en Nigeria (1-2 winst) eindigden de Zuid-Amerikanen op de tweede plaats, waarna op 30 juni de wedstrijd tegen Frankrijk volgde in de achtste finale. De uiteindelijke wereldkampioen liep tijdens het duel uit naar een 4-2 voorsprong, dankzij twee goals van Kylian Mbappé. Vlak voor tijd kwam Argentinië nog terug tot 4-3, maar daar bleef het bij. Messi kwam op het toernooi niet verder dan een doelpunt tegen Nigeria, nadat hij in de openingswedstrijd tegen IJsland al een strafschop had gemist.

Paulo Dybala has been called to the Argentinian squad. pic.twitter.com/vrCMQ4ewTq — Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) 1 november 2018

Wanneer zou Messi kunnen terugkeren bij Argentinië?

Omdat Messi nog geen definitief einde heeft gemaakt aan zijn interlandcarrière, is het niet ondenkbaar dat hij in de zomer van volgend jaar gewoon actief is op de Copa América in Brazilië. In de volgende interlandperiode neemt Argentinië het twee keer op tegen Mexico, op 17 en 21 november. Het is waarschijnlijk dat áls Messi terugkeert bij de nationale ploeg, hij dat doet met oog op de Copa América, wat dan naar verwachting zijn laatste toernooi zal zijn.