Update: ‘Korotaev keert eind april mogelijk terug naar Nederland’

Aleksei Korotaev raakte afgelopen week andermaal in opspraak. Het hof van beroep in Dubai besloot dat de mede-eigenaar van Roda JC Kerkrade een bedrag van achttien miljoen euro moet terugbetalen aan een groep beleggers. Frits Schrouff, grootaandeelhouder van de Limburgse club, baalt ervan dat er opnieuw onrust is rond de Russisch Zwitserse zakenman.

“Ik heb hier geen woorden meer voor. Het is vermoeiend en houdt maar niet op”, zegt Schrouff in gesprek met de Limburger. Korotaev heeft momenteel twintig procent van de aandelen in Roda in handen en het was de bedoeling dat hij op termijn volledig eigenaar van de club zou worden. Door alle gebeurtenissen rond zijn persoon lijkt deze definitieve overname steeds meer onzeker te worden.

Toch wil Schrouff niet uitsluiten dat Korotaev op termijn toch nog grootaandeelhouder van Roda zal worden. “Ik heb geen goed zicht op wat er allemaal in Dubai gebeurt. Maar als dit klopt, komt dat moment wel steeds dichterbij”, vertelt de huidige eigenaar van Roda. De club kan het geld van Korotaev goed gebruiken, maar hij is al een tijdje verwikkeld in een conflict met fondsbelegger Helin. Er wordt beweerd dat de vier miljoen euro die Korotaev neertelde voor de aandelen in Roda afkomstig is uit fondsen die klanten van Helin toevertrouwden aan zijn onderneming PKP Asset Management.

Vorig jaar werd Korotaev tot een celstraf van drie jaar veroordeeld, wegens het uitschrijven van een ongedekte cheque ter waarde van 17,7 miljoen euro. Later werd deze straf omgezet in een boete van 3500 euro. In hoger beroep hoopt Korotaev deze boete ook kwijt te schelden, wat zou kunnen betekenen dat hij het bedrag van de ongedekte cheque ook niet terug hoeft te betalen. Zoals het er nu naar uitziet, moet de zakenman de 17,7 miljoen euro én negen procent rente terugbetalen aan Helin.

Update 14 maart 07.44 uur - ‘Korotaev keert eind april mogelijk terug naar Nederland’

Het einde lijkt in zicht wat betreft de soap rond Aleksei Korotaev. De Rus investeerde eerder al een bedrag van om en nabij de vier miljoen euro in Roda JC Kerkrade, maar werd in februari 2017 opgepakt in Dubai vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque. Na een slepend onderzoek lijkt alles erop te wijzen dat Korotaevs handtekening echter is vervalst en hij hoopt binnenkort zijn naam helemaal te kunnen zuiveren. De Telegraaf meldt dat de rechtbank eind april tot een uitspraak zal komen, waardoor het reisverbod voor Korotaev opgeheven kan worden. De Rus kreeg eerder al een verklaring van goed gedrag van de autoriteiten in Dubai.