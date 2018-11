Update: Jan Vertonghen keert terug op trainingsveld bij Tottenham Hotspur

Jan Vertonghen is de komende tijd niet inzetbaar voor Tottenham Hotspur. De Londenaren communiceren donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen dat de Belgische verdediger de komende tijd aan de kant zal staan met een hamstringblessure. De verwachting is dat hij zijn gezicht pas in december weer op het trainingsveld zal laten zien.

Vertonghen liep de blessure eind september op tijdens de wedstrijd tegen Huddersfield Town en is de afgelopen twaalf dagen nader onderzocht. Tottenham laat weten dat hij goed heeft gereageerd op de behandelingen, maar dus nog wel geruime tijd aan de kant zal staan. Onder meer het tweeluik met PSV in de Champions League, met wedstrijden op 24 oktober en 6 november, zal hij aan zich voorbij moeten laten gaan.

De blessure voor Vertonghen komt op een slecht moment, aangezien er de komende weken verder onder meer wedstrijden tegen Manchester City, Arsenal en Chelsea in de Premier League en Internazionale en Barcelona in de Champions League op het programma staan. The Spurs bezetten momenteel de vijfde positie in de Engelse competitie, terwijl er in het miljardenbal nog geen punt behaald werd.

Update 22 november 14.26 uur - Jan Vertonghen keert terug op trainingsveld bij Tottenham Hotspur

Trainer Mauricio Pochettino heeft donderdag goed nieuws gekregen over Jan Vertonghen. De verdediger van Tottenham Hotspur is bijna hersteld van zijn hamstringblessure en traint inmiddels weer voluit mee met de selectie. De terugkeer van de Belg komt op een goed moment, aangezien het nog maar de vraag is of ploeggenoot Davinson Sánchez, die eveneens met een hamstringblessure kampt, dit seizoen nog in actie komt.