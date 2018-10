Gouden Schoen 2018/19: Kylian Mbappé hard op weg naar de top

Lionel Messi werd vorig seizoen voor de vijfde keer in zijn carrière topscorer van Europa. Hij was 34 keer trefzeker namens Barcelona in LaLiga. In de top van het klassement van dit seizoen staan tot dusver een hoop onbekende namen, maar dat heeft ermee te maken doordat competites in andere delen van Europa al veel verder zijn dan de bekendste competities. Wint Messi de Gouden Schoen dit seizoen opnieuw, of gaat iemand anders er met de prijs vandoor?

De competities in het oosten van Europa zijn al langer onderweg of zelfs al (bijna) ten einde. Hierdoor staan de topscorers van Estland, Zweden, Wit-Rusland, Ierland, Finland en Tsjechië hoog genoteerd. Omdat deze competities lager staan op de coëfficiëntenranglijst, krijgen de doelpuntenmakers slechts 1 of 1,5 punt per doelpunt. Wie scoort in een grote competitie, zoals bijvoorbeeld de Premier League, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga of Serie A, krijgt 2 punten per doelpunt.

Kylian Mbappé staat zodoende met tien doelpunten al op de achtste plaats op de rangslijst voor de Europese Gouden Schoen. De Franse aanvaller kwam afgelopen zondag te laat voor de wedstrijdbespreking voor het duel met Olympique Marseille (2-0) en begon hierdoor voor straf op de bank. Na een uur spelen kwam hij alsnog binnen de lijnen. Hij had slechts een paar minuten nodig om met zijn eerste balcontact de score te openen. Zijn ploeggenoot Neymar kwam afgelopen weekend niet tot scoren en blijft zodoende steken op acht doelpunten.

De grootste concurrent van Mbappé lijkt voorlopig Krzysztof Piatek te zijn. De 23-jarige spits van Genoa is dit seizoen uitstekend begonnen en staat na negen competitiewedstrijden al op negen doelpunten. Afgelopen weekend wist hij tegen Udinese (2-2) het net niet te laten bollen.

Let op: het aantal duels staat voor de gespeelde aantal wedstrijden van de betreffende club in de competitie. Dit gaat dus niet om het aantal gespeelde duels van de genoemde speler.

Stand Gouden Schoen 2018/19

STAND NAAM CLUB COMP. DUELS GOALS FACTOR PNT. 1 Liliu Kalju Nömme EST 34 30 1 30 2 P. Hoban Dundalk IER 36 29 1 29 3 Paulinho BK Häcken ZWE 25 19 1,5 28,5 4 Z. Beglarishvili Flora Tallin EST 34 27 1 27 5 R. Debelko FCI Levadia EST 34 25 1 25 6 L. Hallenius GIF Sundsvall ZWE 27 16 1.5 24 7 J. Klauss HJK Helsinki FIN 33 21 1 21 8 K. Mbappé Paris Saint-Germain FRA 11 10 2 20 9 T. Koskor Jalgpallikool Tammeka EST 34 19 1 19 =10 K. Piatek Genoa ITA 9 9 2 18 =10 L. Antal Zalgiris Vilnius LIT 29 18 1 18 =10 H. Goitom AIK Solna ZWE 27 18 1 18 =10 N. Komlichenko FK Mladá Boleslav TSJ 13 12 1,5 18 11 D. Barkov JK Trans Narva EST 34 17 1 17 =12 R. Gall GIF Sundsvall ZWE 26 11 1,5 16,5 =12 E. Shikavka FK Slutsk W-RU 26 11 1,5 16,5 =12 N. Djurdjic Hammarby IF ZWE 27 11 1,5 16,5 =12 M. Rosenberg Malmö FF ZWE 25 11 1,5 16,5 =12 P. Savitskiy Dinamo Brest W-RU 25 11 1,5 16,5 =13 Neymar Paris Saint-Germain FRA 11 8 2 16 =13 C. Stuani Girona SPA 10 8 2 16 =13 R. Karjalainen Kuopion Pallosuera FIN 33 16 1 16 =13 F. Liivak Flora Tallin EST 34 16 1 16 =13 E. Sala Nantes FRA 11 8 2 16 =13 I. Aspas Celta de Vigo SPA 10 8 2 16

Topscorers Premier League 2018/19

STAND NAAM CLUB DUELS GOALS FACTOR PNT. =1 E. Hazard Chelsea 10 7 2 14 =1 P.E. Aubameyang Arsenal 10 7 2 14 =2 S. Agüero Manchester City 10 6 2 12 =2 S. Mané Liverpool 10 6 2 12 =2 G. Murray Brighton & Hove Albion 10 6 2 12

STAND NAAM CLUB DUELS GOALS FACTOR PNT. =1 C. Stuani Girona 10 8 2 16 =1 I. Aspas Celta de Vigo 10 8 2 16 2 L. Messi Barcelona 10 7 2 14 =2 L. Suárez Barcelona 10 7 2 14 =2 A. Silva Sevilla 10 7 2 14

Topscorers Serie A 2018/19

STAND NAAM CLUB DUELS GOALS FACTOR PNT. 1 K. Piatek Genoa 9 9 2 18 2 C. Ronaldo Juventus 10 7 2 14 =3 M. Icardi Internazionale 10 6 2 12 =3 L. Insigne Napoli 10 6 2 12 =3 C. Immobile Lazio 10 6 2 12

Topscorers Bundesliga 2018/19

STAND NAAM CLUB DUELS GOALS FACTOR PNT. =1 P. Alcácer Borussia Dortmund 9 7 2 14 =1 L. Jovic Eintracht Frankfurt 9 7 2 14 =2 S. Haller Eintracht Frankfurt 9 6 2 12 =2 O. Duda Hertha BSC 9 6 2 12 =3 A. Pléa Borussia M'gladbach 9 5 2 10 =3 M. Reus Borussia Dortmund 9 5 2 10 =3 T. Hazard Borussia M'gladbach 9 5 2 10 =3 R. Lewandowski Bayern München 9 5 2 10 =3 A. Finnbogason FC Augsburg 9 5 2 10

Topscorers Ligue 1 2018/19