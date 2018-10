Update: Mourinho vrijgesproken van beschuldigingen van grof taalgebruik

José Mourinho lijkt te moeten vrezen voor een serieuze straf. Diverse Engelse media, waaronder Sky Sports, melden maandagavond dat de Engelse voetbalbond (FA) een onderzoek is gestart naar het gedrag van de manager van Manchester United tijdens de wedstrijd van afgelopen weekeinde tegen Newcastle United.

De FA richt zich in het bijzonder tot de uitlatingen van Mourinho direct na het laatste fluitsignaal. Nadat Manchester United een 0-2 achterstand had omgebogen in een 3-2 overwinning, leek de Portugese oefenmeester voor het oog van de camera zijn gelijk te willen halen. Toen hij van het veld liep, balde hij zijn vuisten en zei hij ‘fodas filhos de puta’, hetgeen vertaald worden als ‘f*ck off h*erenzonen’.

Na afloop zei Mourinho aan BT Sport dat hij het gevoel heeft dat er een ‘man-hunt’ op zijn persoon plaatsvindt: "Ik kan ermee omgaan, ik kan ermee leven. Maar sommige jongens kunnen er niet goed mee omgaan. Marcus Rashford was verdrietig op het veld, McTominay was angstig op het veld. Zelfs de oudere spelers maakten fouten die niet normaal zijn." The Special One voegde eraan toe dat er ‘veel verdorvenheid’ in de voetballerij zit: "Ik vind dat ergens wel verdrietig. Maar ik ben volwassen, een grote jongen en ik zal ermee omgaan."

Mourinho zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De coach kent vooralsnog een uiterst teleurstellend seizoen met Manchester United, dat na acht speelronden slechts achtste staat in de Premier League. De 3-2 overwinning van afgelopen zaterdag op Newcastle United was dan ook een welkome opsteker voor de Engelse recordkampioen.

Update 16 oktober 14.40 uur - FA klaagt Mourinho aan na 'fodas filhos de puta'

De Engelse voetbalbond FA klaagt José Mourinho aan voor ‘grof, beledigend en/of onfatsoenlijk taalgebruik’ na de overwinning van Manchester United op Newcastle United. Toen de manager van het veld liep, zei hij ‘fodas filhos de puta’, wat vrij vertaald ‘f*ck off h*erenzonen’ betekent. Mourinho heeft tot vrijdag om te reageren op de aanklacht.

Update 25 oktober 13.49 uur - Mourinho gaat in tegen mogelijke schorsing wegens grof taalgebruik

José Mourinho legt zich niet zomaar neer bij een mogelijke schorsing wegens grof taalgebruik, zo melden Engelse media donderdagmiddag. De Portugese manager zou onlangs na afloop van de wedstrijd tegen Newcastle United voor de camera’s gescholden hebben en de Engelse voetbalbond zette liplezers in om precies te achterhalen wat Mourinho zei. De trainer van Manchester United had vervolgens tot woensdagavond om te reageren op de aanklacht en heeft nu laten weten het er niet mee eens te zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de FA bekendmaakt of Mourinho al dan niet gestraft zal worden.

Update 31 oktober 16.10 uur - Mourinho vrijgesproken van beschuldigingen van grof taalgebruik

José Mourinho hoeft niet te vrezen voor een schorsing naar aanleiding van uitlatingen die hij na afloop van de wedstrijd tegen Newcastle United (3-2) deed, zo meldt de Press Association. De Portugese manager werd beschuldigd van het gebruik van grof taalgebruik en de Engelse voetbalbond (FA) zette liplezers in om te achterhalen wat hij gezegd had. Men heeft niet kunnen bewijzen dat Mourinho zich hier daadwerkelijk schuldig aan heeft gemaakt, waardoor hij niet hoeft te vrezen voor een straf.